Вьетнамская провинция Анжанг и камбоджийская провинция Такео наращивают сотрудничество

21сентября в провинции Анжанг председатель народного комитета этой провинции Нгуен Тхань Бинь и губернатор камбоджийской провинции Такео Оуч Пхеа сопредседательствовали на очередной конференции, в которой приняли участие делегации двух провинций. На ней были подведены итоги сотрудничества за первое полугодие 2022 года, определены направления деятельности на второе полугодие этого года и ближайшие годы.

Выступая с приветственной речью, председатель народного комитета провинции Анжанг Нгуен Тхань Бинь отметил, что после почти трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса очередная конференция между провинциями Анжанг и Такео, как ожидается, создаст обеим сторонам благоприятные условия для дальнейшего укрепления сотрудничества, что будет способствовать совместному построению вьетнамско-камбоджийской границы в духе мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития.

Стороны отметили, что за прошедшее время двустороннее сотрудничество в таких сферах, как безопасность и общественный порядок на общей границе; работа по демаркации и установке пограничных столбов; сельское хозяйство, торговля, культура, туризм, здравоохранение и транспорт; общественная деятельность, работа с женщинами, судебная деятельность, взаимодействие на уездном уровне; поиск и перезахоронение останков вьетнамских солдат-добровольцев в Камбодже..., дало положительные результаты. Стремясь к построению вьетнамо-камбоджийской границы в духе мира, стабильности, дружбы, сотрудничества и развития, власти провинций Анжанг и Такео своевременно обменялись информацией; провели совместное патрулирование по защите общей границы и пограничных столбов, уважая независимость, суверенитет и территориальную целостность каждой из двух стран. Стороны также хорошо справились с правонарушениями, такими как незаконный въезд и выезд, контрабанда, трансграничная торговля людьми…

Руководители провинций Анжанг и Такео обсудили ряд основных вопросов сотрудничества и выдвинули меры по его наращиванию на второе полугодие текущего года, такие как усиление госграницы; обеспечение безопасности и общественного порядка на общей границе; продолжение выполнения совместного коммюнике, подписанного в 2021 году на 11-й конференции по сотрудничеству и развитию пограничных провинций Вьетнама и Камбоджи; совместное выполнение Соглашения об определении государственных границ от 1985 года и приложения к нему от 2005 года, Договора о статусе государственных границ от 1983 года, пресс-релиза от 1995 года между правительствами Вьетнама и Камбоджи, а также приложения к ним от 2019 года и Протокола о демаркации и установке сухопутных пограничных столбов между Социалистической Республикой Вьетнам и Королевством Камбоджа.

По итогам конференции председатель народного комитета провинции Анжанг Нгуен Тхань Бинь и губернатор камбоджийской провинции Такео Оуч Пхеа подписали Договор о сотрудничестве между двумя провинциями на ближайшее время.