НОВОСТИ

Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа VNPT поручено стать пионером в области ключевых технологий и цифровой трансформации

Во второй половине дня 6 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии празднования 80-летия традиционного дня и вручения звания Героя Труда Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа (VNPT).
  От имени руководства Партии и Государства Премьер-министр Фам Минь Чинь вручил звание "Героя Труда" группе VNPT на торжественной церемонии. Фото: ВИА   
Премьер-министр призвал группу быть первопроходцем в исследовании и освоении ключевых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), облачные технологии (Cloud), Интернет вещей (IoT), 5G/6G и кибербезопасность; активно инвестировать в исследовательские лаборатории, сотрудничать с институтами и университетами внутри страны и за рубежом для создания высококонкурентных технологических продуктов и услуг «Сделано во Вьетнаме», а также активно осуществлять технологический трансфер.

VNPT должна сохранять роль «основного ядра» в национальной цифровой трансформации, продвигая строительство цифровой инфраструктуры, обеспечивая безопасное и бесперебойное соединение; развития общих цифровых платформ, эффективно обеспечивающих безопасность и защиту для цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифровых граждан.

Премьер-министр также потребовал от VNPT решительно внедрять технологические решения, способствуя превращению цифровой экономики в новый устойчивый драйвер развития страны, обеспечивая её долю как минимум 20 % ВВП и способствуя достижению роста ВВП страны на уровне 8,3–8,5 % в этом году, как запланировано, и в перспективе - двузначного роста в последующие годы.

По этому случаю VNPT была удостоена звания «Герой Труда». Это второй раз, когда VNPT получает это престижное звание, что является заслуженным признанием её выдающихся усилий в области инноваций, особенно в выполнении её первопроходческой миссии по созданию цифровой инфраструктуры и продвижению национального процесса цифровой трансформации.

ВИА/ИЖВ

