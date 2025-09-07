НОВОСТИ
Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа VNPT поручено стать пионером в области ключевых технологий и цифровой трансформации
Премьер-министр призвал группу быть первопроходцем в исследовании и освоении ключевых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), облачные технологии (Cloud), Интернет вещей (IoT), 5G/6G и кибербезопасность; активно инвестировать в исследовательские лаборатории, сотрудничать с институтами и университетами внутри страны и за рубежом для создания высококонкурентных технологических продуктов и услуг «Сделано во Вьетнаме», а также активно осуществлять технологический трансфер.
VNPT должна сохранять роль «основного ядра» в национальной цифровой трансформации, продвигая строительство цифровой инфраструктуры, обеспечивая безопасное и бесперебойное соединение; развития общих цифровых платформ, эффективно обеспечивающих безопасность и защиту для цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифровых граждан.
Премьер-министр также потребовал от VNPT решительно внедрять технологические решения, способствуя превращению цифровой экономики в новый устойчивый драйвер развития страны, обеспечивая её долю как минимум 20 % ВВП и способствуя достижению роста ВВП страны на уровне 8,3–8,5 % в этом году, как запланировано, и в перспективе - двузначного роста в последующие годы.
По этому случаю VNPT была удостоена звания «Герой Труда». Это второй раз, когда VNPT получает это престижное звание, что является заслуженным признанием её выдающихся усилий в области инноваций, особенно в выполнении её первопроходческой миссии по созданию цифровой инфраструктуры и продвижению национального процесса цифровой трансформации.