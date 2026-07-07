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Вьетнамская поисково-спасательная команда удостоена медали «Герой Венесуэлы»
К настоящему времени, несмотря на то что вьетнамская поисково-спасательная команда уже шестой день работает непосредственно в зоне бедствия (то есть спустя более десяти дней после землетрясения), действуя в крайне сложных условиях сильно загрязнённых завалов, она продолжает сохранять высокий профессионализм и решимость. Разделившись на несколько групп, спасатели ведут работу в максимально сжатые сроки, извлекли из-под завалов тела 57 погибших, а также помогли эвакуировать и вернуть местным жителям значительное количество имущества.
Помимо поисково-спасательных работ, вьетнамская команда по собственной инициативе организовала посещение и оказание моральной поддержки примерно 500 семьям, оставшимся без жилья и оказавшимся в особо тяжёлом положении. Пострадавшим были своевременно переданы предметы первой необходимости, включая более 360 кг мясных консервов, 100 коробок молока, около 50 коробок лапши быстрого приготовления, а также большое количество одеял, постельных принадлежностей и защитной одежды.
Своевременное прибытие, высокий уровень ответственности и практическая помощь, оказанная вьетнамскими спасателями как в материальном, так и в моральном плане, придали жителям пострадавших районов дополнительные силы для преодоления тяжёлого периода, а также способствовали дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и солидарности между Вьетнамом и Венесуэлой.
Ранее, 3 июля, временно исполняющая обязанности Президента Венесуэлы Дельси Родригес через Посла Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми направила Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту государства То Ламу письмо с благодарностью, в котором также сообщила о присуждении ему медали «Герой Венесуэлы».