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Вьетнамская поисково-спасательная команда удостоена медали «Герой Венесуэлы»

По сообщению корреспондента ВИА из Венесуэлы, утром 6 июля по местному времени по поручению Правительства Венесуэлы подполковник Рауль Серрано Чакон из Командования Президентской гвардии, координатор работы вьетнамской поисково-спасательной команды, провёл церемонию вручения медали «Герой Венесуэлы» I степени вьетнамской поисково-спасательной команде и медалей II степени её участникам.
  Представитель Правительства Венесуэлы вручает медали «Герой Венесуэлы» II степени членам вьетнамской делегации. Фото: VNA  
Медаль «Герой Венесуэлы» является высокой государственной наградой Правительства Венесуэлы, которой отмечаются мужество, самоотверженность и героизм вьетнамских спасателей, не побоявшихся опасности и преодолевших многочисленные трудности при оказании гуманитарной помощи населению Венесуэлы в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения.

К настоящему времени, несмотря на то что вьетнамская поисково-спасательная команда уже шестой день работает непосредственно в зоне бедствия (то есть спустя более десяти дней после землетрясения), действуя в крайне сложных условиях сильно загрязнённых завалов, она продолжает сохранять высокий профессионализм и решимость. Разделившись на несколько групп, спасатели ведут работу в максимально сжатые сроки, извлекли из-под завалов тела 57 погибших, а также помогли эвакуировать и вернуть местным жителям значительное количество имущества.

Помимо поисково-спасательных работ, вьетнамская команда по собственной инициативе организовала посещение и оказание моральной поддержки примерно 500 семьям, оставшимся без жилья и оказавшимся в особо тяжёлом положении. Пострадавшим были своевременно переданы предметы первой необходимости, включая более 360 кг мясных консервов, 100 коробок молока, около 50 коробок лапши быстрого приготовления, а также большое количество одеял, постельных принадлежностей и защитной одежды.

Своевременное прибытие, высокий уровень ответственности и практическая помощь, оказанная вьетнамскими спасателями как в материальном, так и в моральном плане, придали жителям пострадавших районов дополнительные силы для преодоления тяжёлого периода, а также способствовали дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и солидарности между Вьетнамом и Венесуэлой.

Ранее, 3 июля, временно исполняющая обязанности Президента Венесуэлы Дельси Родригес через Посла Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми направила Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту государства То Ламу письмо с благодарностью, в котором также сообщила о присуждении ему медали «Герой Венесуэлы».

ВИА/ИЖВ

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