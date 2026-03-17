Вьетнамская община в Южно-Африканской Республике уверена в руководящей роли Национального собрания XVI созыва

В беседе с постоянными корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Претории глава совета по связям вьетнамской общины в ЮАР Ле Хоай Нам отметил, что община всегда внимательно следит за развитием страны, в том числе за деятельностью Национального собрания и других выборных органов власти.

По его мнению, Национальное собрание XV созыва и Народные советы всех уровней на срок полномочий 2021–2026 годов добились значительных результатов, особенно в сфере законотворчества, надзора и принятия решений по важнейшим вопросам национального значения. Многие своевременно принятые политические решения и меры способствовали восстановлению и дальнейшему продвижению социально-экономического развития после трудного периода.

Эти результаты, отметил он, не только укрепили доверие соотечественников на Родине, но и вызвали чувство гордости и воодушевления у вьетнамских общин за рубежом.

Говоря о том, что выборы депутатов Национального собрания и Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов в этом году проходят на два месяца раньше обычного, Нам отметил, что по мере вступления Вьетнама в новый этап развития, связанный с достижением многих крупных целей, проведение выборов в более ранние сроки является проактивным и стратегически выверенным шагом.

По его словам, это позволит оперативно укрепить руководящий аппарат, обеспечив согласованность в политической системе для эффективной реализации новых ориентиров и политики. Такой шаг также соответствует курсу на упорядочение административного аппарата и формирование корпуса депутатов высокого качества, способных отвечать требованиям быстрого и устойчивого развития.

Нам назвал это важным прорывом, отражающим стратегическое видение и новаторское мышление, добавив, что вьетнамская община тепло приветствует и поддерживает этот шаг.

Он также отметил, что на новом этапе развития, при наличии конкретных целей, поставленных в Резолюции XIV всевьетнамского съезда партии, депутаты нового Национального собрания и Народных советов должны обладать многими важными качествами, прежде всего — твердой политической стойкостью и высоким чувством ответственности перед народом.

Кроме того, по его словам, они должны обладать прочной профессиональной подготовкой, международным и региональным кругозором, новаторским мышлением и способностью улавливать мировые тенденции развития. Самое главное - депутаты должны сохранять тесную связь с избирателями, прислушиваться к их мнению и правдиво отражать мысли и чаяния народа, тем самым способствуя формированию более совершенной системы политики, лучше отвечающей задачам национального развития.

Нам подчеркнул, что в условиях стремительно меняющегося мира Национальному собранию следует активизировать внешнюю деятельность и укреплять связи с парламентами разных стран, чтобы помочь международному сообществу лучше понять Вьетнам.

Благодаря этому парламентская дипломатия будет способствовать расширению сотрудничества в сферах экономики, культуры, общества, науки и технологий, одновременно укрепляя образ Вьетнама на международной арене. Он добавил, что это также создаст мощный импульс для совместных усилий соотечественников в стране и за рубежом по повышению авторитета государства.

Он подтвердил, что вьетнамская община в Южно-Африканской Республике в частности и зарубежные вьетнамцы во всем мире в целом всегда сердцем обращены к Родине и верят, что Вьетнам добьется еще более значительных успехов в развитии и международной интеграции.