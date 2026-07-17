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НОВОСТИ

Вьетнамская община в Таиланде укрепляет дружбу между двумя странами

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность, что вьетнамская община в Таиланде продолжит устойчивое развитие, успешно интегрируется в местное общество и станет активной силой, способствующей дальнейшему укреплению дружбы между двумя странами.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг посетила и провела рабочую встречу с объединениями вьетнамской общины в провинции Удонтхани на северо-востоке Таиланда. Фото: ВИА  
По сообщению корреспондента ВИА в Таиланде, 16 июля заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг во главе делегации Министерства иностранных дел посетила и провела рабочие встречи с объединениями вьетнамской общины в провинции Удонтхани на северо-востоке Таиланда – регионе с многочисленной вьетнамской диаспорой, где также бережно сохраняются исторические и культурные ценности, связанные с Президентом Хо Ши Мином.

Возложив благовония в Мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина в Удонтхани, Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила усилия общины по сохранению и благоустройству мемориального комплекса, подчеркнув его важную роль в патриотическом воспитании, популяризации исторических и культурных ценностей Вьетнама среди молодого поколения и международной общественности.

Во время посещения Вьетнамской улицы заместитель министра побывала в штаб-квартире Общества вьетнамцев провинции Удонтхани и встретилась с представителями общественных организаций и соотечественниками. Представители общины рассказали о достигнутых результатах в развитии общины, организации мероприятий, посвящённых исторической родине, преподавании и изучении вьетнамского языка, сохранении традиционной культуры, а также укреплении связей с местными властями и населением.

Заместитель министра высоко оценила дух сплочённости и ответственности вьетнамской общины в Удонтхани и Таиланде в целом, призвав соотечественников продолжать сохранять лучшие традиции, уделять внимание молодому поколению, сохранять вьетнамский язык и национальную культурную самобытность, формировать позитивный образ современного, динамичного и отзывчивого вьетнамца, внося активный вклад в развитие дружественных отношений между Вьетнамом и Таиландом.

На встрече с Генеральной ассоциацией вьетнамцев Таиланда и Ассоциацией тайско-вьетнамских предпринимателей Ле Тхи Тху Ханг поздравила Генеральную ассоциацию с успешным проведением съезда на срок полномочий 2026–2028 годов и высоко оценила её роль, а также деятельность общественных объединений по консолидации общины, оказанию поддержки соотечественникам в обустройстве жизни и интеграции в тайское общество.

Говоря об Ассоциации тайско-вьетнамских предпринимателей, заместитель министра отметила её значительный вклад в развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом. Она выразила надежду, что представители деловых кругов и впредь будут выполнять роль связующего звена, содействовать продвижению позитивного имиджа Вьетнама, расширению деловых контактов и укреплению укреплённого стратегического партнёрства между двумя странами.

Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что Министерство иностранных дел, Государственный комитет по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, а также дипломатические представительства Вьетнама в Таиланде продолжат координировать усилия и оказывать поддержку общественным организациям в развитии общины, сохранении национальных культурных ценностей и укреплении связей с исторической родиной.

Заместитель министра выразила уверенность, что вьетнамская община в Таиланде продолжит устойчиво развиваться, успешно интегрироваться в местное общество и станет важной позитивной силой, содействующей дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом.

ИЖВ/ВИА

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