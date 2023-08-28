Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамская община в Словакии получила поздравления в связи с тем, что стала 14-й группой этнических меньшинств

Посольство Вьетнама в Словакии провело церемонию поздравления вьетнамской общины с признанием ее 14-й группой этнических меньшинств принимающей страны. Посольство Вьетнама в Словакии провело церемонию поздравления вьетнамской общины с признанием ее 14-й группой этнических меньшинств принимающей страны.

Выступая на мероприятии 25 августа, посол Вьетнама в Словакии Нгуен Туан подчеркнул, что признание словацким правительством вьетнамской общины в качестве 14-й группы этнических меньшинств свидетельствует об их активной роли в развитии Словакии и, таким образом, вносит более эффективный вклад в прекрасное развитие вьетнамо-словацкой дружбы.

Заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Ле Тхи Тху Ханг отметила, что партия и государство Вьетнама всегда уделяют большое внимание вьетнамской общине за рубежом, считая ее неотъемлемой частью и важным ресурсом вьетнамской нации.

Она выразила надежду, чтобы они и впредь придерживались традиций взаимной поддержки, законопослушности и позитивной интеграции, а также вносили вклад в развитие принимающей страны и ориентировались на Родину.

Губернатор Братиславской области Юрай Дроба выразил свое удовлетворение и готовность поддержать сообщество как неотъемлемую часть европейской нации.

В свою очередь, председатель Вьетнамской ассоциации в Словакии Во Фыонг поблагодарил посольство Вьетнама, а также власти и народ Словакии за поддержку общины и пообещал, что она и впредь будет служить мостом между двумя странами и их народами.

Вьетнамская община в Словакии - вторая в мире после общины в Чехии, признанная этническим меньшинством принимающей страны.

По этому случаю министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон направил им поздравительное письмо.

Ле Тхи Тху Ханг также направил благодарственное письмо в Правительственный совет по правам человека, национальным меньшинствам и гендерному равенству Словакии.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top