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Вьетнамская община в Словакии получила поздравления в связи с тем, что стала 14-й группой этнических меньшинств
Выступая на мероприятии 25 августа, посол Вьетнама в Словакии Нгуен Туан подчеркнул, что признание словацким правительством вьетнамской общины в качестве 14-й группы этнических меньшинств свидетельствует об их активной роли в развитии Словакии и, таким образом, вносит более эффективный вклад в прекрасное развитие вьетнамо-словацкой дружбы.
Заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Ле Тхи Тху Ханг отметила, что партия и государство Вьетнама всегда уделяют большое внимание вьетнамской общине за рубежом, считая ее неотъемлемой частью и важным ресурсом вьетнамской нации.
Она выразила надежду, чтобы они и впредь придерживались традиций взаимной поддержки, законопослушности и позитивной интеграции, а также вносили вклад в развитие принимающей страны и ориентировались на Родину.
Губернатор Братиславской области Юрай Дроба выразил свое удовлетворение и готовность поддержать сообщество как неотъемлемую часть европейской нации.
В свою очередь, председатель Вьетнамской ассоциации в Словакии Во Фыонг поблагодарил посольство Вьетнама, а также власти и народ Словакии за поддержку общины и пообещал, что она и впредь будет служить мостом между двумя странами и их народами.
Вьетнамская община в Словакии - вторая в мире после общины в Чехии, признанная этническим меньшинством принимающей страны.
По этому случаю министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон направил им поздравительное письмо.
Ле Тхи Тху Ханг также направил благодарственное письмо в Правительственный совет по правам человека, национальным меньшинствам и гендерному равенству Словакии.