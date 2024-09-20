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НОВОСТИ

Вьетнамская община в РФ сделала пожертвования на помощь пострадавшим от тайфуна «Яги»

Вьетнамцы, проживающие в России, собрали свыше 610 тыс. долларов США на поддержку пострадавших от тайфуна.
  Представители Вьетнамской общины в РФ передает гуманитарную помощь ЦК Отечественного фронта Вьетнама. Фото: VNA  
19 сентября в Ханое состоялась церемония передачи гуманитарной помощи на сумму свыше 610 тыс. долларов США, собранной вьетнамской общиной в России для поддержки пострадавших от тайфуна «Яги» и наводнений. Содействие передаче помощи оказывает ЦК Отечественного фронта Вьетнама.

За последние два года вьетнамцы в России сталкивались с трудностями в жизни и бизнесе, вызванными российско-украинским конфликтом. Несмотря на это, получив сообщения о разрушительных последствиях наводнений на Родине, соотечественники сделали пожертвования на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Председатель Отделения Вьетнамской общины в Воронеже Фам Нгок Чунг сказал: «Получив сообщения о разрушительных последствиях тайфуна «Яги» во Вьетнаме, в отклик на призыв ЦК Отечественного фронта Вьетнама и Посольства Вьетнама в РФ, вьетнамцы, проживающие в России, в целом, в Воронеже, в частности, собрали свыше 610 тыс. долларов США на поддержку пострадавших от тайфуна. Мы вернулись на Родину, чтобы передать им собранные деньги. В ближайшие дни мы отправимся в провинции Футхо для помощи жертвам обрушения автомобильного моста и в провинцию Лаокай для помощи жертвам оползни».

Председатель Отделения Вьетнамской общины в Санкт-Петербурге Зыонг Чи Киен сказал: «Мы, вьетнамские граждане, проживающие в Санкт-Петербурге, очень поддерживаютпризыв генсека ЦК КПВ, президента То Лама и Отечественного фронта Вьетнама. Наше землячество, состоящее из 200 человек, собрало 308 тыс. рублей для поддержки вьетнамского народа».

В настоящее время вьетнамская община в РФ насчитывает около 80 тыс. человек, из них более 70% проживают в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Волгоград, Екатеринбург. Земляки занимаются разными делами. Многие бизнесмены инвестируют на Родине в различных областях.

VOV/ИЖВ

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