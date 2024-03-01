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Вьетнамская неделя аозай 2024

Союз женщин Вьетнама (VWU) 29 февраля объявил о начале ежегодной Недели аозай 2024 и организовал программу художественного представления, направленную на пропаганду ценности традиционного костюма в жизни, культуре и обществе.
  Представление "Aoзай" на программе, организованной Союзом женщин Вьетнама 29 февраля. Фото: ВИA  
Вьетнамская неделя аозай впервые была проведена в 2019 году VWU в координации с Министерством культуры, спорта и туризма под девизом «Аозай - культурное наследие Вьетнама».

С тех пор мероприятие проводится в первую неделю марта каждый год, даже во время пандемии COVID-19, в честь Международного женского дня (8 марта).

Выступая на мероприятии, председатель VWU Ха Тхи Нга сказала, что Вьетнамская неделя аозай призвана вызывать любовь, гордость и ответственность за сохранение и продвижение ценности наследия костюма. Она также призвана знакомить международных друзей с культурой Вьетнама, вьетнамским народом в целом и вьетнамскими женщинами в частности.

С момента проведения первой Недели Вьетнамского аозай были организованы различные мероприятия в честь вьетнамского костюма, включая фотоконкурсы «Аозай», масштабные представления, парады, раздача «Аозай» малоимущим женщинам, бесплатный онлайн-курс по пошиву/дизайну «Аозай», а также дизайнерская кампания «Горжусь Вьетнамским аозай».

В ответ на Неделю вьетнамского аозай, 29 февраля вечером VWU организовал музыкальную программу вместе с показом аозай.

На мероприятии были представлены коллекции «аозай» от более чем 50 отечественных дизайнеров. Кроме того, супруги иностранных послов присутствовали на программе в традиционных вьетнамских платьях аозай.

По случаю 144-й годовщины Международного женского дня (8 марта) во многих населенных пунктах страны пройдут разнообразные мероприятия.

ВИА/ИЖВ

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