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НОВОСТИ

Вьетнамская международная оборонная выставка 2022 пройдет с 8 по 10 декабря

Вьетнамская международная оборонная выставка 2022 (VIET NAM DEFENSE 2022) пройдет в Ханое с 8 по 10 декабря, сообщило министерство обороны на пресс-конференции 24 ноября.
  Обзор пресс-конференции. Фото: ВИА  
Вьетнамская международная оборонная выставка 2022 (VIET NAM DEFENSE 2022) пройдет в Ханое с 8 по 10 декабря, сообщило министерство обороны на пресс-конференции 24 ноября.

Генерал-майор Нгуен Вьет Хунг, заместитель политического комиссара Главного управления оборонной промышленности, заявил, что выставка направлена на развитие международного сотрудничества в области обороны, укрепление доверия между Вьетнамом и другими странами, а также представление технологий и производственных мощностей оборонной промышленности Вьетнама.

Это также повод для Вьетнама диверсифицировать поставщиков товаров, обслуживающих вооруженные силы и оборону страны, ознакомиться с тенденциями развития вооружения и техники в мире, а также изучить возможности экспорта продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Вьетнам представит продукцию подразделений Минобороны, в том числе Главного управления оборонной промышленности, ВВС и ПВО, ВМФ, Военно-технической академии, Вьетнамско-российского тропического центра и Группы Viettel, а также Агентства индустрии безопасности при Министерстве общественной безопасности.

По данным оргкомитета, для участия в выставке в качестве приглашенных гостей официально зарегистрировались 45 иностранных делегаций. Ожидается, что они привезут на мероприятие вооружение, технические решения и технику для ВМФ, армии, ВВС и ПВО, киберопераций и материально-техническое оборудование.

Между тем, всего на выставке откроют свои стенды 170 предприятий из 30 стран мира.

Выставка будет открыта бесплатно для публики 9 декабря с 14:00 до 18:00 и весь день 10 декабря.

ВИА

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