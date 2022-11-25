НОВОСТИ
Вьетнамская международная оборонная выставка 2022 пройдет с 8 по 10 декабря
Генерал-майор Нгуен Вьет Хунг, заместитель политического комиссара Главного управления оборонной промышленности, заявил, что выставка направлена на развитие международного сотрудничества в области обороны, укрепление доверия между Вьетнамом и другими странами, а также представление технологий и производственных мощностей оборонной промышленности Вьетнама.
Это также повод для Вьетнама диверсифицировать поставщиков товаров, обслуживающих вооруженные силы и оборону страны, ознакомиться с тенденциями развития вооружения и техники в мире, а также изучить возможности экспорта продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Вьетнам представит продукцию подразделений Минобороны, в том числе Главного управления оборонной промышленности, ВВС и ПВО, ВМФ, Военно-технической академии, Вьетнамско-российского тропического центра и Группы Viettel, а также Агентства индустрии безопасности при Министерстве общественной безопасности.
По данным оргкомитета, для участия в выставке в качестве приглашенных гостей официально зарегистрировались 45 иностранных делегаций. Ожидается, что они привезут на мероприятие вооружение, технические решения и технику для ВМФ, армии, ВВС и ПВО, киберопераций и материально-техническое оборудование.
Между тем, всего на выставке откроют свои стенды 170 предприятий из 30 стран мира.
Выставка будет открыта бесплатно для публики 9 декабря с 14:00 до 18:00 и весь день 10 декабря.