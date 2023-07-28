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Вьетнамская международная выставка логистики впервые пройдет в городе Хошимин
Вьетнамская международная логистическая выставка будет организована Департаментом по импортно-экспортной деятельности при Министерстве промышленности и торговли совместно с Вьетнамской ассоциацией логистического бизнеса (VLA) и Вьетнамской национальной торговой ярмаркой и рекламной компанией (Vinexad).
По данным Оргкомитета, на выставке разместятся около 250 стендов предприятий, демонстрирующих продукцию в сфере транспорта и доставки, складских и стивидорных услуг, упаковки и информационных технологий.
VILOG 2023 – это ключевое отраслевое событие впечатляющего масштаба на площади более 5500 м2 с 345 выставочными стендами. Выставка предоставит комплексную платформу для 250 участвующих компаний из 22 стран и территорий.
Неотъемлемой частью VILOG 2023 является серия специализированных семинаров и переговоров, дающих возможность узнать больше о постоянно меняющейся и развивающейся отрасли логистики. Расписание конференций, семинаров и переговоров обновлено на официальном сайте VILOG 2023. (www.vilog.vn)
При активной поддержке со стороны Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли), объединения Вьетнамской ассоциации логистического бизнеса (VLA) и компании Vinexad, Вьетнамская международная выставка логистики соберет экспонентов и ведущих лидеров логистической отрасли со всего мира для сотрудничества, изучения последних тенденций и обновлений в сфере логистики.
По данным Оргкомитета, VILOG 2023 включает в себя большую выставочную площадь, на которой представители бизнеса смогут участвовать в представлении самых передовых продуктов, услуг и технологий логистической отрасли.
К основным группам товаров и услуг относятся: транспортно-экспедиторские; складское хранение и холодовая цепь; упаковочное оборудование и технологии; применение логистических технологий и другие службы поддержки.
В VILOG 2023 примут участие иностранные бренды, что подтвердит ценность, масштабность и охваты выставки. К иностранным участникам относятся Nippon Express, специализирующийся на решениях для интеграции различных видов транспорта по всему миру - железнодорожного, морского, воздушного, UPR – производитель складских стеллажей, поддонов, логистического оборудования из Японии, Swisslog – компания, предоставляющая продукты и автоматизированную систему логистики из Швейцарии и ряд авторитетных имен, таких как CMA-CGM, Pacific Lines и JAS.
В VILOG 2023 также примут участие известные вьетнамские бренды, такие как Saigon Newport, Viconship, Ratraco, VinaTech, ACT. Профессиональные поставщики транспортных услуг для выставочной индустрии, такие как TradeLinks, также присутствут на VILOG в этом году.
На VILOG 2023 технологические предприятия, такие как Connexion, AhaMove – OnWheel, Samsung SDS, EcoTruck, представят инновационные продукты и услуги, продвигающие логистическую отрасль на новый уровень.