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НОВОСТИ

Вьетнамская лапша быстрого приготовления больше не подлежит контролю безопасности продуктов питания со стороны ЕС

Вьетнамская лапша быстрого приготовления будет освобождена от контроля безопасности продуктов питания в ЕС со 2 июля, поскольку она соответствует соответствующим нормам.

 

Однако частота проверок на пограничных заставах для этой продукции остается на уровне 20%.

Исключение было сделано в связи с выходом 11 июня регламента Комиссии ЕС 2024/1662, вносящего изменения в регламент (ЕС) 2019/1793 о временном усилении официального контроля и чрезвычайных мерах, регулирующих ввоз в Союз определенных товаров из некоторых третьих стран, реализующих регламенты (ЕС) 2017/625 и (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета.

Торговый советник Вьетнама в Бельгии и ЕС Чан Нгок Куан объясняет хорошие новости неустанными усилиями Министерства промышленности и торговли, других соответствующих органов и предприятий по повышению качества и безопасности лапши быстрого приготовления, экспортируемой в этот блок.

Кроме того, ЕС также скорректировал правила проверки других вьетнамских сельскохозяйственных продуктов. Для драконьего фрукта частота проверок на границе была увеличена с 20 до 30%.

Перец чили был перенесен из Приложения I (частота проверки 50%) в Приложение II (частота проверки 50% при наличии сертификатов безопасности продуктов питания и результатов испытаний на остаточное содержание пестицидов в продукте).

Частота проверок бамия остается на уровне 50% при наличии сертификатов безопасности продуктов питания и результатов тестов на остаточное содержание пестицидов в продукте. В то же время частота проверок дуриана остается на уровне 10%.

ВИА/ИЖВ

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