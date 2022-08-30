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Вьетнамская кухня установила 6 мировых рекордов

По данным Вьетнамской организации рекордов (VietKings), страна установила 6 мировых кулинарных рекордов, признанных Союзом мировых рекордов (WorldKings).
  Вьетнамский клейкий рис. Фото: интернет  

По данным Вьетнамской организации рекордов (VietKings), страна установила 6 мировых кулинарных рекордов, признанных Союзом мировых рекордов (WorldKings).

«Шесть побитых мировых рекордов включают “Страну с наибольшим количеством блюд “сой”, клейкого риса, и “че”, вьетнамского десерта”. Это наряду со “Страной с самыми натуральными специями”, “ Страной с наибольшим количеством разнообразной и вкусной уличной еды”, “Страной с самыми вкусными домашними блюдами” и “Страной с наибольшим количеством блюд, приготовленных из банановых деревьев”», - цитирует источник Радио «Голос Вьетнама» (VOV).

Ле Чан Чыонг Ан, генеральный директор VietKings, сказал, что вьетнамские деликатесы широко известны не только как богатые питательными веществами, но и как вкусные и подходящие для вкуса людей из разных стран мира.

Это произошло после того, как в ноябре 2021 года у страны было 5 мировых кулинарных рекордов, впервые признанных как WorldKings, так и Ассоциацией мировых рекордов (WRA).

В соответствии с этим, страна может похвастаться самым большим количеством блюд из пряностей и бульонов, и самым разнообразием блюд из «мам», ферментированной рыбы, блюд в мире, каждое из которых приготовлено с уникальным вкусом.

Кроме того, страна также может похвастаться самой большой коллекцией блюд из цветов, наибольшим количеством видов специальных булочек и наибольшим количеством блюд из рисовой муки.


ВИА

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