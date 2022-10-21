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Вьетнамская кухня среди лучших в мире
Он занял пятое место в списке за свою самобытную кухню с невероятными услугами, которые особенно популярны среди иностранных друзей.
«Морепродукты - популярная еда во Вьетнаме, поскольку в стране так много рыбацких деревень, но Вьетнам - это не только морепродукты», - пишет журнал. «На самом деле, большое разнообразие еды в стране вызовет недоумение у посетителей».
Он рекомендует туристам попробовать фо, культовый суп с лапшой в стране и национальное блюдо с говядиной или курицей.
Фо готовят и подают по всей стране, хотя оно возникло в Ханое и было перенесено на юг, где были добавлены другие отличительные черты.
Журнал также предлагает посетителям попробовать закуски, такие как блинчики с начинкой и баньми, тип вьетнамского сэндвича.
«Существуют разные виды блюд из риса, которые стоит попробовать, некоторые из них приготовлены из курицы, другие - из говядины или свинины», - добавил он.
Таиланд и Филиппины - две другие страны Юго-Восточной Азии в списке лучших блюд, выбранных читателями The Travel.
Американская кухня возглавляет список, в котором также упоминаются Германия, Италия, Греция, Мексика, Испания и Индия.
В последние годы вьетнамская кухня получила высокую оценку многих международных шеф-поваров и престижных кулинарных журналов.
Старейший и крупнейший французский телеканал - TF1 - показал репортаж об успехах мировой кухни во Франции за последние 10 лет, в котором вьетнамская кухня была отмечена как одна из трех самых любимых французами. Репортаж был показан в прайм-тайм канала 7 февраля.
По данным TF1, около 3.000 товаров из 24 разных стран продаются в розничных сетях по всей Франции. Среди них традиционные вьетнамские жареные блинчики с начинкой заняли 3-е место в списке иностранных кухонь, наиболее любимых французскими потребителями. Американское арахисовое масло, попкорн и макароны заняли 2-е место, а японские суши были самыми популярными.
Вьетнам также был признан ведущим кулинарным направлением Азии на престижной премии World Travel Awards (WTA) 2020. Это был второй год подряд, когда Вьетнам занимает 1-е место в Азии в этой категории