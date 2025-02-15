Вьетнамская кухня покоряет небо вместе с авиарейсами!

Во время полета пассажиры не только наслаждаются комфортом, но и пробуют блюда, отражающие культурное наследие Вьетнама, такие как бань ми (вьетнамский багет с начинкой), сой кхук (клейкий рис с зелёным горошком и свининой), свежая клубника из Мокчау или сливы из Шонла.



Пассажирка рейса Vietnam Airlines из Ханоя в Японию, Хикару Накамура, с восторгом попробовала муссовый десерт, приготовленный из слив Шонла:



«Это первый раз, когда я пробую мусс из этого фрукта. У него освежающий кисло-сладкий вкус, непохожий на другие десерты, которые я пробовала раньше. А его цвет просто восхитителен! Когда я снова приеду во Вьетнам, обязательно куплю эти сливы и расскажу о них друзьям.», – поделилась она.



В сезон созревания слив пассажиры не только внутренних, но и международных рейсов Vietnam Airlines могут насладиться свежими сливами на борту самолёта, а также сушёными солёными сливами, сливовым муссом или даже сливовым чаем в качестве приветственного напитка.



Заместитель генерального директора Vietnam Airlines Данг Ань Туан отметил: «Включение сливы Шонла в наше бортовое меню – это не только способ представить кулинарную культуру Вьетнама, но и поддержка местных фермеров, продвижение региональных деликатесов на внутреннем и международном рынках. Это важный шаг в повышении вьетнамского бренда и выводу кулинарных деликатесов Вьетнама на мировую гастрономическую карту».



В рамках инициативы «Агропромышленный маршрут» Vietnam Airlines уже представила пассажирам такие фрукты, как клубника из Мокчау (Шонла), лонган из Хынгйен, личи из Лукнган (Бакжанг), апельсины Каофонг (Хоабинь) и другие.

Не только Vietnam Airlines продвигает вьетнамскую кухню. Авиакомпания Vietjet Air также оставила свой след, включив в меню бань ми. Хрустящий хлеб с ветчиной, яйцом, паштетом и сушёной свининой создаёт богатую палитру вкусов, пробуждающую аппетит пассажиров.



Vietjet уделяет особое внимание горячим блюдам в полёте, предлагая меню «hot meal» с традиционными вьетнамскими угощениями, такими как бангчынг (квадратный пирог из клейкого риса) с сушёной свининой и сой кхук с жареными колбасами.

Вьетнамка Хоанг Минь Жанг, живущая в Австралии, поделилась: «Я много лет не была во Вьетнаме и мечтала вновь попробовать домашнюю кухню. Теперь у меня есть возможность сделать это прямо на борту самолёта».



Не только для этой вьетнамской эмигрантки, но и в целом кулинария всегда была важнейшим мостом, соединяющим людей. С культурной точки зрения, включение вьетнамской кухни в бортовое питание – это способ авиакомпаний соединить авиационные услуги с традиционной гастрономией, а также сохранить, популяризировать и продвигать культурные ценности и самобытность Вьетнама.