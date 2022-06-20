Вьетнамская кухня очаровала французов на парижском фестивале

Фестиваль вьетнамской кулинарии в Париже привлекает большое количество местных жителей. Фото: ВИА

18 июня на площади Монж в 5-м округе Парижа состоялся кулинарный фестиваль в рамках Ici Vietnam 2022, мероприятия, знакомящего французов с вьетнамской культурой.

Кулинарный фестиваль, второй в своем роде, проводимый в Ici Vietnam, был направлен на популяризацию идентичности вьетнамской кухни, от уличной еды до блюд, подаваемых в ресторанах.

В нем приняли участие 26 ассоциаций, предприятий и ресторанов вьетнамцев во Франции, таких как Foyer Vietnam, Ba Noi, Ngoc Xuyen, Thanh Binh Jeune, Tra Art и France Plumfoot.

Они предлагали множество традиционных блюд и напитков по всей стране, таких как «бун бо» (суп с говядиной и лапшой), «бун чон» (смешанная лапша), «нэм куон» (свежие блинчики с начинкой), «нэм ран» (жареные блинчики с начинкой), вьетнамские бутерброды, сок сахарного тростника, чай и кофе.

Местных жителей также привлекли к этому фестивалю пение и танцы артистов вьетнамского происхождения, а также народные игры и представление некоторых французско-вьетнамских книг.

Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг высоко оценил фестиваль Ici Vietnam, который продемонстрировал динамизм вьетнамского народа во Франции и придал импульс для проведения дополнительных мероприятий в 2023 году, когда две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие стратегического партнерства.

Флоренс Берту, мэр 5-го округа, сказала, что местная администрация и она сама всегда поддерживали культурную деятельность вьетнамского сообщества, подтверждая, что Вьетнам обладает многими особыми культурными особенностями, включая кухню, о которой многие французы хотят узнать и изучить.

Вице-мэр Бенджамин Исаре выразил свое восхищение большим количеством посетителей на мероприятии, несмотря на жаркую погоду, что доказало привлекательность вьетнамской кухни.

Фестиваль Ici Vietnam был идеей группы молодых вьетнамско-французских людей, которые хотели организовать праздничные мероприятия в различных областях, от кинематографии, искусства до кухни, чтобы познакомить французов с вьетнамской культурой. Эта идея была поддержана Ассоциацией вьетнамского народа во Франции и Foyer Vietnam и проводится ежегодно с 2018 года.



