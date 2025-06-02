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Вьетнамская кухня и культура представлены на международном базаре в Бразилии

31 мая посольство Вьетнама в Бразилии приняло участие в Международном продовольственном и культурном базаре 2025 года, ежегодном мероприятии, организованном дипломатическим корпусом в Художественном музее Бразилии.

В этом году в мероприятии приняли участие более 33 дипломатических представительств и международных организаций, что помогло создать яркое и красочное пространство для культурного обмена между странами.

Вьетнамский стенд привлек большое количество посетителей традиционными блюдами, пропитанными национальной самобытностью, такими как жареные спринг-роллы, кофе, лимонный чай и чай с лемонграссом. 

Вьетнамский стенд не только впечатлил посетителей уникальным вкусом вьетнамских блюд и напитков, но и получил высокую оценку за его интимное и изысканное оформление, подчеркивающее красоту вьетнамской культуры.

После успеха предыдущих мероприятий в этом году ярмарка привлекла тысячи посетителей. Все средства, собранные на ярмарке, будут переданы дипломатическим корпусом для поддержки ряда социальных организаций в столице Бразилии, ориентированных на детей и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Это мероприятие стало не просто фестивалем еды и культуры, но и яркой демонстрацией духа солидарности, взаимопомощи и социальной ответственности международного дипломатического сообщества в Бразилиа по отношению к принимающему обществу.

Благодаря тщательной и самоотверженной подготовке, посольство Вьетнама оставило хорошее впечатление у международных друзей, способствуя распространению культурных ценностей, гуманитарного духа и образа Вьетнама и его народа среди международного сообщества в Бразилии.

ВИА/ИЖВ

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