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Вьетнамская кухня входит в число 100 лучших в мире
В категории «100 лучших блюд» (100 самых вкусных блюд в мире) также были названы два типичных вьетнамских блюда - баньми и фобо, которые заняли 14-е и 100-е места соответственно.
В категорию «Лучшие продовольственные города и регионы» вошли Хюэ (28-е место) и Хошимин (73-е место) - два города с разнообразной и привлекательной кухней.
Наконец, в категорию «Лучшие культовые заведения общественного питания» вошел ресторан Thin Lo Duc Pho, открытый в 1979 году, который занял 90-е место по версии экспертов TasteAtlas за уникальное блюдо фо из редкой говядины, обжаренной во фритюре и пропитанной чудесным ароматом.
«100 лучших кухонь мира» - это рейтинг в рамках ежегодной премии Taste Atlas Awards, составленный на основе голосования и оценок кулинарных экспертов, шеф-поваров и посетителей ресторанов по всему миру. В 2023 году за это мероприятие было отдано более 350.000 голосов и оценок читателей.
Основанный в 2015 году, Taste Atlas объединяет 9000 местных ресторанов, представляя более 10 000 блюд, тысячи обзоров и исследований кулинарных экспертов и шеф-поваров.