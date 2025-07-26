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Вьетнамская культура оставляет свой след на мировой музыкальной карте
Благодаря впечатляющим выступлениям и креативным музыкальным произведениям, многие вьетнамские артисты шаг за шагом утверждают позицию народной музыки Вьетнама на мировой музыкальной карте, открывая новые возможности для интеграции через сохранение национальной самобытности.
Недавно певица Фыонг Ми Тьи привлекла большое внимание на международной арене, приняв участие в конкурсе Sing!Asia, в котором выступают 32 сольных исполнителя и музыкальных коллектива со всего Азии. Её отличительной чертой является уникальное включение вьетнамских культурных элементов в каждое выступление.
В четвертьфинале она исполнила песню “Бонг Фу Хоа” (Эфемерная тень) (написанную DTAP), вдохновлённую произведением «История девушки Намсыонг»), сочетая эмоциональные высокие ноты с припевом на китайском языке, что произвело впечатление на судей и обеспечило ей уверенную победу. Это выступление быстро заняло первое место в трендах YouTube Вьетнама в течение 48 часов после выхода и вошло в топ‑9 самых просматриваемых видео в мире на YouTube, набрав более 6,6 миллиона просмотров на сегодняшний день.
Ранее эта певица исполнила песню "Буон Чанг" (Торговать луной), вдохновлённую стихотворением "Дай Тхон Ви За" (Вот деревня Виза), сочетая вокал с боевым танцем Вовинам. Во время сингапурского этапа конкурса она также выделилась исполнением попурри “Ли Бак Бо” - северного народного музыкального произведения, сопровождаемого традиционным танцем.
Фыонг Ми Тьи уже более десяти лет следует пути народной музыки, постоянно учится и обновляется, чтобы утвердиться на международной сцене.
Китайский музыкальный продюсер Лонг Хан, онлайн-судья конкурса, отметил, что Фыонг Ми Тьи «смело экспериментирует, сочетая народную музыку с множеством современных элементов». Певица обещает продолжить выступления, насыщенные вьетнамской культурой в следующих раундах конкурса.
Известный дирижёр Донг Куанг Винь - ещё одна выдающаяся фигура, продвигающая традиционную вьетнамскую музыку на мировой арене. В его собственной аранжировке оркестровое произведение “Tьенг Вонг Нган Дой” (Эхо вечности) было исполнено совместно ансамблем вьетнамских бамбуковых инструментов “Шык Шонг Мой” (Новая жизнь) и Китайским оркестром Гонконга. В этом выступлении традиционные вьетнамские инструменты - такие как литофон, монохорд, бамбуковая флейта и двухструнная скрипка - органично соединились с полным симфоническим оркестром.
Для дирижёра Донг Куанг Виня, помимо руководства Симфоническим оркестром Национального театра оперы и балета Вьетнама, важным достижением стало создание ансамбля бамбуковых инструментов “Шык Шонг Мой” (Новая жизнь) более десяти лет назад — с целью внедрения традиционной музыки в современную жизнь и представления вьетнамской культуры международной аудитории. Он считает, что XXI век - это эпоха творческого самовыражения, когда артистам необходимо внедрять новаторские подходы, чтобы установить связь со слушателями. Смешение традиционных инструментов с джазом, скрипкой или фортепиано - его способ представить миру богатую и яркую культуру Вьетнама
Артист Нго Хонг Куанг, который десятилетиями тихо продвигал вьетнамскую музыку почти в 100 странах мира, продолжает свой творческий путь с альбомом "Чо Ве Кинь Бак" (Возвращение в Киньбак). Официальный релиз этого альбома на цифровых музыкальных платформах стал важным шагом в его стремлении соединить культурное наследие с духом новой эпохи. Звуки флейты, варгана, а также мелодии жанров сам, чео …теперь способны тронуть сердца слушателей во многих странах мира.
За всеми этими успехами стоят упорные усилия и искренняя любовь к национальной культуре со стороны вьетнамских артистов. Каждый артист вносит свой вклад в укрепление позиций вьетнамской музыки на мировой карте, распространяя национальные культурные ценности по всему миру.