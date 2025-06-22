НОВОСТИ
Вьетнамская культура занимает центральное место в корейском городе
В своем вступительном слове мэр Пхёнтхэка Чон Чан Сон отметил растущую репутацию города как международного, удобного для жизни, чему способствует полупроводниковый кластер Samsung.
Он отметил побратимские отношения с центральным городом Вьетнама Данангом и выразил надежду, что это мероприятие укрепит связи между людьми и народами двух стран, а также обеспечит комфорт для вьетнамцев за рубежом.
Посол Вьетнама в РК Ву Хо подчеркнул важность культурных обменов как основы для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в области торговли, инвестиций и образования.
Он отметил, что из 300 000 вьетнамцев, проживающих в РК, около 3000 живут в Пхёнтхэке и вносят активный вклад в местную экономику. Посол Ву Хо выразил надежду, что местные власти будут и дальше поддерживать зарубежную вьетнамскую общину в городе.
Церемония открытия прошла в библиотечном саду Baedari в центре города Пхёнтхэк, где был выпущен символический лотос, отражающий чистоту вьетнамской культуры.
Среди основных моментов мероприятия - обмен мнениями с Черри Хьери - корейским ютубером, популярным среди вьетнамской аудитории - и демонстрация традиционных ремесел, примерка традиционных длинных платьев и бамбуковые танцы.
В течение недели также запланированы выступления представителей традиционной музыки и культуры обеих стран.