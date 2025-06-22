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Вьетнамская культура занимает центральное место в корейском городе

20 июня в городе Пхёнтхэк, расположенном в 70 км к юго-западу от столицы Республики Корея (РК) Сеула, официально открылась Неделя культуры Вьетнама 2025, впервые принимающая культурное мероприятие, посвященное исключительно Вьетнаму. Мероприятие, организованное совместно городскими властями Пхёнтхэка и Фондом международного обмена Пхёнтхэка, продлится до 26 июня.

В своем вступительном слове мэр Пхёнтхэка Чон Чан Сон отметил растущую репутацию города как международного, удобного для жизни, чему способствует полупроводниковый кластер Samsung.

Он отметил побратимские отношения с центральным городом Вьетнама Данангом и выразил надежду, что это мероприятие укрепит связи между людьми и народами двух стран, а также обеспечит комфорт для вьетнамцев за рубежом.

Посол Вьетнама в РК Ву Хо подчеркнул важность культурных обменов как основы для укрепления взаимопонимания и сотрудничества в области торговли, инвестиций и образования.

Он отметил, что из 300 000 вьетнамцев, проживающих в РК, около 3000 живут в Пхёнтхэке и вносят активный вклад в местную экономику. Посол Ву Хо выразил надежду, что местные власти будут и дальше поддерживать зарубежную вьетнамскую общину в городе.

Церемония открытия прошла в библиотечном саду Baedari в центре города Пхёнтхэк, где был выпущен символический лотос, отражающий чистоту вьетнамской культуры.

Среди основных моментов мероприятия - обмен мнениями с Черри Хьери - корейским ютубером, популярным среди вьетнамской аудитории - и демонстрация традиционных ремесел, примерка традиционных длинных платьев и бамбуковые танцы.
В течение недели также запланированы выступления представителей традиционной музыки и культуры обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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