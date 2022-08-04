Вьетнамская команда приближается к поставленной цели на Параиграх Юго-Восточной Азии-2022

Вьетнамский флаг был поднят во время церемонии награждения медалями по тяжелой атлетике в весовой категории до 54 кг.

После трех дней соревнований команда вьетнамских параспортсменов завоевала 28 золотых медалей, почти выполнив поставленную планку на Параиграх Юго-Восточной Азии 2022 г.

Получив 28 золотых медалей после трех дней официальных соревнований, команда вьетнамских параспортсменов почти выполнила свою планку в 35-40 золотых медалей на 11-й Параолимпиаде Юго-Восточной Азии, проходящей в городе Суракарте, Индонезия.

В частности, команда пловцов получила 5 золотых медалей, в том числе 2 медали пришлось на спортсмена Зань Хоа.

Команда параатлетов завоевала 5 золотых медалей, 8 серебряных и 2 бронзовые.

Первое место в финале по метанию копья категории Ф40 завоевал спортсмен Чан Ван Нгуен с результатом 31,64 м.

В дисциплине «Метание диска» категории Ф54 спортсменка Чан Тхи Ту завоевала золотую медаль с результатом 13,77 м.

Во Ван Тунг завоевал 2 медали по метанию веса категории Ф34 и метанию диска категории Ф34.

Вьетнамские парашахматисты имели прекрасный день соревнования, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

В тяжелой атлетике вьетнамские спортсмены также завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль, в том числе тяжелоатлет Ле Ван Конг сохранил свое первенство в весовой категории до 49 кг, с легкостью подняв штанги в 160 кг, 165 кг и 170 кг.

Команда дзюдоистов Вьетнама также завоевала 2 исторические победы в весовых категориях 60 и 73 кг.

2 августа члены вьетнамской команды настольного тенниса стойко перенесли нападение сильных противников и подарили стране первую серебряную медаль.