Вьетнамская и ангольская партии укрепляют сотрудничество

Выступая на товарищ Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение отношениям традиционной дружбы и сотрудничества с МПЛА, Государством и народом Анголы и рассказал гостям о выдающихся достижениях Вьетнама за почти 40 лет Доймой (Обновления), подготовке к 14-му всевьетнамскому съезду партии, а также о целях страны, поставленных на середину 21-го века.



По его словам , визит делегации МПЛА дает возможность лидерам двух партий обменяться мнениями о двусторонних связях и направлениях сотрудничества, а также о международной ситуации, способствуя укреплению и упрочению дружбы и традиционного сотрудничества между двумя партиями и странами.

Он подтвердил, что Вьетнам и Ангола имеют большие возможности для развития сотрудничества, и предложил двум сторонам эффективно реализовать соглашения, подписанные между двумя странами.



Товарищ Мануэл Домингуш Аугусто высоко оценил результаты сотрудничества между двумя Партиями за прошедшее время и подтвердил свое желание укреплять солидарность, изучать опыт Вьетнама в развитии страны, обеспечении социальной справедливости, повышении роли и положения на международной арене. Он также предложил обеим сторонам прилагать больше усилий для укрепления традиционных отношений и развивать практическое, интенсивное и широкое сотрудничество, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и образования.



В первой половине того же дня в Ханое секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связам Ле Хоай Чунг во главе делегации КПВ провел переговоры с высокопоставленной делегацией МПЛА.



Стороны договорились в дальнейшем укреплять отношения между двумя Партиями, создавать прочную политическую основу для продвижения многогранного сотрудничества между двумя странами. Стороны согласились содействовать теоретическому обмену, обмену опытом и практикой руководства страной, укреплять сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации чиновников, содействовать торговой и инвестиционной деятельности, поощрять культурное сотрудничество и народные обмены, особенно обмены между молодыми людьми и женщинами.



По окончании переговоров товарищ Ле Хоай Чунг и товарищ Мануэл Домингуш Аугусто подписали соглашение о сотрудничестве между КПВ и МПЛА на период 2024-2029 годов.