Вьетнамская интернет-экономика достигнет 36 миллиардов долларов США в 2024 году

Электронная коммерция и цифровая экономика Вьетнама остаются основными направлениями социально-экономического развития страны. В этом году объем интернет-экономики достигнет 36 миллиардов долларов США, что на 16% больше, чем в 2023 году, сообщили участники форума по цифровой трансформации промышленности и торговли в 2024 году, который прошел 21 ноября в Ханое.



В своем вступительном слове на форуме заместитель министра промышленности и торговли Чыонг Тхань Хоай заявил, что большинство международных организаций выразили более оптимистичный прогноз по росту мировой экономики в 2024 году, прогнозируя, что темпы роста мирового ВВП достигнут примерно 3,2%.



Согласно 9-му изданию отчета «Электронная экономика Юго-Восточной Азии», опубликованному Google, Temasek и Bain & Company 5 ноября, розничная электронная коммерция продолжает оставаться ключевой опорой цифровой экономики Вьетнама, внося 22 миллиарда долларов США в ВВП страны, что на 18% больше, чем в предыдущем году, и составляет 61% от общего объема интернет-экономики.

В отчете говорится, что ожидается сохранение высоких темпов роста экономики Вьетнама за счет производства, переработки и экспорта. По прогнозам, к 2030 году валовая товарная стоимость (ВТС) составит от 90 до 200 миллиардов долларов США, что отражает продолжающееся расширение цифровой экономики и рынка электронной коммерции Вьетнама.



В 2024 году и в последующие годы, благодаря такому активному росту, электронная коммерция и цифровая экономика Вьетнама будут развиваться еще активнее и станут одним из ключевых факторов экономического роста.



Этот период представляет собой важнейшую возможность для создания новых моделей и стратегий, использующих цифровые технологии для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий и организаций, говорится в докладе.

По словам чиновника, министерство разработало несколько стратегий, направленных на содействие цифровой трансформации сектора промышленности и торговли в соответствии с национальной стратегией развития цифровой экономики и общества.



Министерство стремится усилить свою роль в качестве связующего звена между государственными органами, местными департаментами промышленности и торговли, ассоциациями, организациями и предприятиями в процессе цифровой трансформации, предлагая политику и решения для эффективного продвижения электронной коммерции и цифровой экономики в секторе промышленности и торговли.



По словам Чан Минь Туана, директора Департамента цифровой экономики и цифрового общества при Министерстве информации и коммуникаций, с рынком в 100 миллионов человек, что составляет 1,23% населения мира, потенциал Вьетнама для развития электронной коммерции остается большим.