Вьетнамская дипломатия: инициативность, созидательная роль и укрепление стратегических позиций в новую эпоху

Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой даёт интервью. Фото: ВИА

В кулуарах 33-й Дипломатической конференции и 22-й Всевьетнамской конференции по внешним связям, проходящих с 1 по 7 августа, вьетнамские послы подчеркнули ключевые задачи и принципиально новые стратегические подходы, призванные обеспечить эффективную адаптацию внешнеполитической деятельности Вьетнама к стремительно меняющейся международной обстановке и содействовать устойчивому развитию страны.Повышение международных позиций Вьетнама на новом этапе развитияОценивая значение нынешней Дипломатической конференции, Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой отметил три её важнейшие особенности.Во-первых, конференция предоставляет всей дипломатической службе возможность глубоко изучить и последовательно реализовывать внешнеполитический курс, определённый Партией и государством.Во-вторых, она проходит в период вступления страны в новую эпоху развития, ориентированную на реализацию столетних стратегических целей к 2030 и 2045 годам.В-третьих, завершено формирование единой системы руководства внешнеполитической деятельностью благодаря созданию Государственного руководящего комитета по вопросам дипломатии и международной интеграции во главе с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом.Посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что сегодня Партия и государство рассматривают внешнюю политику как ключевую и постоянную задачу, равную по значимости вопросам обороны и безопасности. Это возлагает на сотрудников дипломатической службы одновременно большую честь и высокую ответственность.Три ключевые опоры: инициативность, созидательная роль и профессиональный потенциалИзлагая своё видение принципов деятельности вьетнамской дипломатии в условиях эпохальных перемен, бывший заместитель министра иностранных дел, посол Фам Куанг Винь выделил три основополагающих принципа: инициативность, созидательная роль и профессиональный потенциал.Говоря об инициативности, он подчеркнул необходимость упреждающего реагирования и эффективного управления рисками, связанными с соперничеством крупных держав, нарушением глобальных цепочек поставок и локальными кризисами, а также повышения качества прогнозирования и подготовки внешнеполитических решений. Не менее важно активно содействовать сохранению мира и стабильности, рассматривая экономическую интеграцию как одно из центральных направлений внешней политики.Что касается созидательной роли дипломатии, Фам Куанг Винь отметил, что внешнеполитическая служба Вьетнама должна активно формировать благоприятную стратегическую среду посредством углубления отношений с ключевыми партнёрами и соседними государствами, создавая устойчивое переплетение взаимных интересов.Кроме того, необходимо максимально эффективно использовать потенциал уже заключённых соглашений о свободной торговле, расширять географию сотрудничества за счёт Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, а также углублять взаимодействие в таких перспективных сферах, как наука и технологии, цифровая трансформация, «зелёная» трансформация и привлечение прямых иностранных инвестиций нового поколения.На многостороннем направлении Вьетнаму следует более активно участвовать в формировании новых международных правил, в частности в области регулирования искусственного интеллекта, неизменно руководствуясь принципом верховенства международного права.Говоря о профессиональном потенциале дипломатической службы, посол подчеркнул необходимость создания компактной и эффективной системы внешнеполитических органов, отвечающей новым требованиям и современному стратегическому мышлению. Особое значение имеет способность оперативно преобразовывать политические установки в конкретные программы и проекты сотрудничества.Необходимо также укреплять механизмы тесной координации между тремя основными направлениями — внешней политикой, обороной и безопасностью, одновременно расширяя взаимодействие с экономическими ведомствами, местными органами власти и предпринимательским сообществом.По словам Фам Куанг Виня, качественное укрепление международных позиций, потенциала и уверенности Вьетнама, достигнутое за четыре десятилетия политики обновления (Доймой), станет прочной основой для того, чтобы дипломатическая служба страны не только максимально эффективно привлекала внешние ресурсы в интересах национального развития, но и вносила всё более активный и ответственный вклад в укрепление международного мира и безопасности.