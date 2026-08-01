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Вьетнамская диаспора — мост, распространяющий образ Вьетнама в новую эпоху развития
По словам Фам Кхань Нама, 33-я Дипломатическая конференция, проходящая под девизом «Укрепление авангардной роли и выполнение ключевой, постоянной задачи внешнеполитической деятельности Вьетнама в новую эпоху», вновь подтверждает необходимость формирования всеобъемлющей и современной внешнеполитической системы и дипломатии Вьетнама, основанной на использовании совокупной силы всей политической системы и всего народа в деле строительства и защиты Отечества, а также международной интеграции. В этом процессе более 6 миллионов вьетнамцев, проживающих за рубежом, всё более отчётливо рассматриваются как неотъемлемая часть нации и одновременно как важный ресурс укрепления дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и другими государствами мира.
В условиях всё более глубокой международной интеграции национальный имидж формируется не только посредством визитов на высшем уровне, соглашений о сотрудничестве или многосторонних форумов, но и благодаря присутствию, авторитету и позитивному вкладу каждого вьетнамца, проживающего за рубежом. Каждое культурное мероприятие, каждая программа, посвящённая вьетнамской кухне, искусству, образованию, а также ответственное поведение в повседневной жизни способствуют распространению положительного образа Вьетнама и его народа среди международного сообщества.
Фам Кхань Нам отметил, что практика последних лет убедительно показывает: вьетнамская община за рубежом играет всё более заметную роль в народной и культурной дипломатии. Помимо значительного вклада в экономическое развитие через инвестиции, торговлю, передачу знаний и денежные переводы, соотечественники за рубежом являются эффективным связующим звеном в продвижении образа страны, сохранении национальной культурной самобытности и укреплении взаимопонимания и доверия между Вьетнамом и государствами пребывания. Всё это представляет собой один из важнейших ресурсов укрепления «мягкой силы» государства в условиях усиливающейся конкуренции в сфере национального имиджа, бренда и международного авторитета.
В Федеративной Республике Германия вьетнамская община внесла значительный вклад в экономическую, культурную и общественную жизнь страны пребывания, одновременно сохраняя тесную связь с исторической Родиной посредством многочисленных практических инициатив. Общественные объединения, предприятия, школы вьетнамского языка, средства массовой информации и другие организации общины активно взаимодействуют с загранучреждениями Вьетнама, организуя культурные обмены, мероприятия по продвижению торговли, образовательного сотрудничества, благотворительные акции и программы, посвящённые историческим корням, тем самым укрепляя дружбу между народами Вьетнама и Германии.
Многие средства массовой информации вьетнамской общины в Германии, в том числе журнал «Хыонг Вьет», активно сопровождают деятельность общины в сфере народной дипломатии. Проведение мероприятий по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Германией, участие в германских мультикультурных фестивалях с презентацией вьетнамской культуры, национального костюма аозай, искусства и кухни, а также участие в бизнес-форумах, культурных обменах и общественных мероприятиях создают дополнительные эффективные каналы продвижения образа Вьетнама как страны с богатым культурным наследием, открытой, динамичной и глубоко интегрированной в мировое сообщество.
Особенно важно отметить, что всё больше мероприятий, организуемых вьетнамской общиной за рубежом, привлекают участие местных органов власти, общественных организаций, бизнеса и жителей принимающих стран. Такая деятельность не только способствует сохранению национальной культурной самобытности внутри общины, но и помогает зарубежной общественности лучше узнать историю, культуру, народ и достижения современного Вьетнама. Именно в этом наиболее ярко проявляется народная и культурная дипломатия, где доверие формируется через непосредственные человеческие контакты и взаимопонимание.
В условиях цифровой трансформации и углубляющейся международной интеграции всё более актуальной становится задача обновления внешнеинформационной работы и укрепления «мягкой силы» государства. Каждая публикация, каждый медиапродукт, каждая культурная программа, инициатива по развитию деловых связей или образовательного сотрудничества способны стать эффективным каналом продвижения образа Вьетнама на международной арене. При надлежащем объединении и эффективном использовании потенциал вьетнамской общины за рубежом способен обеспечить мощный синергетический эффект, существенно дополняя внешнеполитическую деятельность Партии и Государства.
Исходя из этого, дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия между Министерством иностранных дел, загранучреждениями Вьетнама, общественными объединениями, предприятиями, средствами массовой информации и организациями вьетнамской диаспоры приобретает особое значение. Поощрение инициатив в сфере культурной дипломатии, деловых контактов, сотрудничества в области образования, науки, технологий и цифровой трансформации позволит расширить пространство сотрудничества, укрепить связи между зарубежными соотечественниками и Родиной, а также повысить эффективность продвижения национального образа.
По мнению Фам Кхань Нама, с вступлением Вьетнама в новую эпоху развития и дальнейшим укреплением его международного положения и авторитета значение роли вьетнамской общины за рубежом приобретает стратегический характер. Благодаря своим знаниям, профессиональному опыту, общественному авторитету и всё более широкой сети международных связей соотечественники за рубежом являются не только мостом дружбы между Вьетнамом и другими странами, но и важной составляющей «мягкой силы» государства. При создании благоприятных условий для взаимодействия с загранучреждениями Вьетнама, местными органами власти и организациями внутри страны вьетнамская диаспора сможет и впредь активно содействовать укреплению доверия, развитию сотрудничества и распространению образа мирного, развивающегося, гуманного и глубоко интегрированного в мировое сообщество Вьетнама, тем самым способствуя эффективной реализации внешнеполитической линии Партии и Государства в новую эпоху развития.