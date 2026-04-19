Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамская диаспора в Японии ищет пути сохранения родного языка у молодёжи

В условиях стремительного роста вьетнамской общины в Японии вопрос сохранения вьетнамского языка для молодого поколения становится общей заботой многих семей, общественных объединений и представительских органов. 18 апреля Генеральное консульство Вьетнама в Фукуоке совместно с Глобальной сетью преподавания вьетнамского языка и сохранения вьетнамской культуры организовало программу «Вьетнамский язык в сердце Кюсю, Япония» в здании Генерального консульства во Фукуоке.

На круглом столе участники отметили, что число детей вьетнамского происхождения в Японии быстро растёт, однако среда использования вьетнамского языка сужается. Многие дети понимают язык, но отвечают по-японски, из-за чего родной язык постепенно отходит на второй план, а иногда превращается во «второй иностранный» даже в семье. Эта ситуация наблюдается во многих регионах, таких как Хиросима, Кумамото и Окинава, где родители сталкиваются с трудностями, когда дети не могут полноценно общаться на вьетнамском языке с родственниками.

Участники обсуждения выделили три основных проблемы. Во-первых, нехватка преподавателей: большинство классов ведут волонтёры, тогда как специалистов с педагогической подготовкой недостаточно. Во-вторых, нехватка подходящих учебных материалов: многие учебники из Вьетнама не соответствуют реальности детей, выросших в мультикультурной среде. В-третьих, временные и географические ограничения: семьи проживают разрозненно, родители заняты, что затрудняет поддержание занятий. При этом японский язык доминирует в школе и повседневной жизни, что приводит к вытеснению вьетнамского языка при отсутствии целенаправленного поддержания.

Генеральный консул Чинь Тхи Май Фыонг отметила, что сохранение вьетнамского языка всегда интегрируется во внешнеполитическую деятельность, и предложила местным властям поддерживать предоставление пространств для общественной активности и обучения. В свою очередь Нгуен Зуй Ань подчеркнул, что сохранение уже существующего класса вьетнамского языка важнее его открытия, а поддержание родного языка требует координации усилий представительских органов, общественных организаций, преподавателей, родителей и самих учащихся.


Исходя из практики общины, реализуются различные модели, такие как сочетание онлайн- и офлайн-обучения для преодоления географических барьеров; интеграция обучения с культурным опытом — приготовление баньчынг, народные игры, празднование Тэта — для повышения интереса детей.


В ряде мест развивается модель «языкового дома», где семья рассматривается как центр сохранения языка, в сочетании с цифровыми материалами — видео, песнями, интерактивными играми, позволяющими детям учиться в любое время и в любом месте. Также отмечается необходимость укрепления связей между регионами для обмена опытом и организации совместных занятий.


Участники подчеркнули, что обучение вьетнамскому языку должно носить системный характер, а не ограничиваться разрозненными инициативами. Это требует координации между представительскими органами, профессиональными сетями, общественными организациями и семьями, а также разработки учебных материалов, подготовки преподавателей и организации поддерживающих культурных мероприятий.


В рамках программы был также запущен конкурс «Весёлое изучение вьетнамского языка — благодарность Президенту Хо Ши Мину», ориентированный на различные аудитории и включающий такие формы, как рассказывание историй, пение, рисование, создание видеороликов. Организаторы рассчитывают, что это создаст дополнительную мотивацию для возвращения вьетнамского языка в повседневную жизнь семей и вьетнамской общины в Японии.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам – Германия развивают сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров

Университет CMC Вьетнама и Университет Штайнбайс (Германия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, направленное на повышение качества подготовки кадров в соответствии с международными тенденциями.
ПОДРОБНЕЕ

Top