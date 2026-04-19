Вьетнамская диаспора в Японии ищет пути сохранения родного языка у молодёжи

На круглом столе участники отметили, что число детей вьетнамского происхождения в Японии быстро растёт, однако среда использования вьетнамского языка сужается. Многие дети понимают язык, но отвечают по-японски, из-за чего родной язык постепенно отходит на второй план, а иногда превращается во «второй иностранный» даже в семье. Эта ситуация наблюдается во многих регионах, таких как Хиросима, Кумамото и Окинава, где родители сталкиваются с трудностями, когда дети не могут полноценно общаться на вьетнамском языке с родственниками.

Участники обсуждения выделили три основных проблемы. Во-первых, нехватка преподавателей: большинство классов ведут волонтёры, тогда как специалистов с педагогической подготовкой недостаточно. Во-вторых, нехватка подходящих учебных материалов: многие учебники из Вьетнама не соответствуют реальности детей, выросших в мультикультурной среде. В-третьих, временные и географические ограничения: семьи проживают разрозненно, родители заняты, что затрудняет поддержание занятий. При этом японский язык доминирует в школе и повседневной жизни, что приводит к вытеснению вьетнамского языка при отсутствии целенаправленного поддержания.

Генеральный консул Чинь Тхи Май Фыонг отметила, что сохранение вьетнамского языка всегда интегрируется во внешнеполитическую деятельность, и предложила местным властям поддерживать предоставление пространств для общественной активности и обучения. В свою очередь Нгуен Зуй Ань подчеркнул, что сохранение уже существующего класса вьетнамского языка важнее его открытия, а поддержание родного языка требует координации усилий представительских органов, общественных организаций, преподавателей, родителей и самих учащихся.





Исходя из практики общины, реализуются различные модели, такие как сочетание онлайн- и офлайн-обучения для преодоления географических барьеров; интеграция обучения с культурным опытом — приготовление баньчынг, народные игры, празднование Тэта — для повышения интереса детей.





В ряде мест развивается модель «языкового дома», где семья рассматривается как центр сохранения языка, в сочетании с цифровыми материалами — видео, песнями, интерактивными играми, позволяющими детям учиться в любое время и в любом месте. Также отмечается необходимость укрепления связей между регионами для обмена опытом и организации совместных занятий.





Участники подчеркнули, что обучение вьетнамскому языку должно носить системный характер, а не ограничиваться разрозненными инициативами. Это требует координации между представительскими органами, профессиональными сетями, общественными организациями и семьями, а также разработки учебных материалов, подготовки преподавателей и организации поддерживающих культурных мероприятий.





В рамках программы был также запущен конкурс «Весёлое изучение вьетнамского языка — благодарность Президенту Хо Ши Мину», ориентированный на различные аудитории и включающий такие формы, как рассказывание историй, пение, рисование, создание видеороликов. Организаторы рассчитывают, что это создаст дополнительную мотивацию для возвращения вьетнамского языка в повседневную жизнь семей и вьетнамской общины в Японии.