Вьетнамская диаспора в Японии ищет пути сохранения родного языка у молодёжи
Участники обсуждения выделили три основных проблемы. Во-первых, нехватка преподавателей: большинство классов ведут волонтёры, тогда как специалистов с педагогической подготовкой недостаточно. Во-вторых, нехватка подходящих учебных материалов: многие учебники из Вьетнама не соответствуют реальности детей, выросших в мультикультурной среде. В-третьих, временные и географические ограничения: семьи проживают разрозненно, родители заняты, что затрудняет поддержание занятий. При этом японский язык доминирует в школе и повседневной жизни, что приводит к вытеснению вьетнамского языка при отсутствии целенаправленного поддержания.
Генеральный консул Чинь Тхи Май Фыонг отметила, что сохранение вьетнамского языка всегда интегрируется во внешнеполитическую деятельность, и предложила местным властям поддерживать предоставление пространств для общественной активности и обучения. В свою очередь Нгуен Зуй Ань подчеркнул, что сохранение уже существующего класса вьетнамского языка важнее его открытия, а поддержание родного языка требует координации усилий представительских органов, общественных организаций, преподавателей, родителей и самих учащихся.
Исходя из практики общины, реализуются различные модели, такие как сочетание онлайн- и офлайн-обучения для преодоления географических барьеров; интеграция обучения с культурным опытом — приготовление баньчынг, народные игры, празднование Тэта — для повышения интереса детей.
В ряде мест развивается модель «языкового дома», где семья рассматривается как центр сохранения языка, в сочетании с цифровыми материалами — видео, песнями, интерактивными играми, позволяющими детям учиться в любое время и в любом месте. Также отмечается необходимость укрепления связей между регионами для обмена опытом и организации совместных занятий.
Участники подчеркнули, что обучение вьетнамскому языку должно носить системный характер, а не ограничиваться разрозненными инициативами. Это требует координации между представительскими органами, профессиональными сетями, общественными организациями и семьями, а также разработки учебных материалов, подготовки преподавателей и организации поддерживающих культурных мероприятий.
В рамках программы был также запущен конкурс «Весёлое изучение вьетнамского языка — благодарность Президенту Хо Ши Мину», ориентированный на различные аудитории и включающий такие формы, как рассказывание историй, пение, рисование, создание видеороликов. Организаторы рассчитывают, что это создаст дополнительную мотивацию для возвращения вьетнамского языка в повседневную жизнь семей и вьетнамской общины в Японии.