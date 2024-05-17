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Вьетнамская диаспора в Лаосе почтила память президента Хо Ши Мина

Церемония возложения цветов в память о 134-й годовщине со дня рождения президента Хо Ши Мина (19.05.1890-19.05.2024) состоялась в Мемориальном комплексе президента Хо Ши Мина в деревне Сиенгванг, уезде Нонгбок, провинции Кхаммуан в Лаосе. На мероприятии присутствовали представители посольства Вьетнама в Лаосе, генерального консульства Вьетнама в Саваннакхете, администрации провинции Кхаммуан, Общества вьетнамцев в Лаосе, организаций при посольстве Вьетнама в Лаосе, а также многие вьетнамцы, проживающие и работающие в разных городах Лаоса.

В торжественной обстановке делегации поочередно возложили цветы и благовония, выразив бесконечную благодарность и глубокое уважение к великому президенту Хо Ши Мину.

Нгуен Тхи Ха, родившаяся и выросшая в деревне Сиенгванг уезда Нонгбок провинции Кхаммуан, поделилась, что каждый год она старается собственноручно приготовить лепешки с ароматом, как дома, благовония, цветы и свежие фрукты, чтобы принести их в Мемориальный комплекс и возложить любимому Дяде Хо.

По словам Ха, это то, что делают каждый год вьетнамцы в деревне Сиенгванг, чтобы отдать дань уважения огромной заслуге Дяди Хо, посвятившего всю жизнь борьбе за независимость и свободу нации.

Хоанг Тхи Хоа, проживающая в столице Вьентьян, взволнованно зажгла благовония на алтаре президента Хо Ши Мина и отметила, что каждый год, в день рождения Дяди Хо, она преодолевает более 400 км из столицы во Вьетнамский мемориальный комплекс, чтобы вместе с соотечественниками возложить цветы и благовония в память о безграничных заслугах президента, отца нации.

После церемонии делегации и соотечественники посетили Традиционный зал в Мемориальном комплексе, чтобы вспомнить бесценный вклад президента Хо Ши Мина - отца нации, всемирно известной культурной личности, освободившего вьетнамскую нацию и заложившего основу для великой особой дружбы между Вьетнамом и Лаосом.

Мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина в деревне Сиенгванг уезда Нонгбок провинции Кхаммуан - плод сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Лаоса, место, свидетельствующее о деятельности президента Хо Ши Мина и особых отношениях между двумя странами, предназначенное для пропаганды и воспитания нынешнего и будущих поколений молодежи.

Это также важное место для посещения туристами, изучающими историю и культуру провинции Кхаммуан и Лаоса в целом.

Комплекс построен на площади более 1,5 га за счет средств государственного бюджета Лаоса и безвозмездной помощи Правительства Вьетнама.
Комплекс был открыт и введен в эксплуатацию 7 декабря 2012 года.

ИЖВ/ВИА

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