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Вьетнамская диаспора в Лаосе почтила память президента Хо Ши Мина
В торжественной обстановке делегации поочередно возложили цветы и благовония, выразив бесконечную благодарность и глубокое уважение к великому президенту Хо Ши Мину.
Нгуен Тхи Ха, родившаяся и выросшая в деревне Сиенгванг уезда Нонгбок провинции Кхаммуан, поделилась, что каждый год она старается собственноручно приготовить лепешки с ароматом, как дома, благовония, цветы и свежие фрукты, чтобы принести их в Мемориальный комплекс и возложить любимому Дяде Хо.
По словам Ха, это то, что делают каждый год вьетнамцы в деревне Сиенгванг, чтобы отдать дань уважения огромной заслуге Дяди Хо, посвятившего всю жизнь борьбе за независимость и свободу нации.
Хоанг Тхи Хоа, проживающая в столице Вьентьян, взволнованно зажгла благовония на алтаре президента Хо Ши Мина и отметила, что каждый год, в день рождения Дяди Хо, она преодолевает более 400 км из столицы во Вьетнамский мемориальный комплекс, чтобы вместе с соотечественниками возложить цветы и благовония в память о безграничных заслугах президента, отца нации.
После церемонии делегации и соотечественники посетили Традиционный зал в Мемориальном комплексе, чтобы вспомнить бесценный вклад президента Хо Ши Мина - отца нации, всемирно известной культурной личности, освободившего вьетнамскую нацию и заложившего основу для великой особой дружбы между Вьетнамом и Лаосом.
Мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина в деревне Сиенгванг уезда Нонгбок провинции Кхаммуан - плод сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами Вьетнама и Лаоса, место, свидетельствующее о деятельности президента Хо Ши Мина и особых отношениях между двумя странами, предназначенное для пропаганды и воспитания нынешнего и будущих поколений молодежи.
Это также важное место для посещения туристами, изучающими историю и культуру провинции Кхаммуан и Лаоса в целом.
Комплекс построен на площади более 1,5 га за счет средств государственного бюджета Лаоса и безвозмездной помощи Правительства Вьетнама.
Комплекс был открыт и введен в эксплуатацию 7 декабря 2012 года.