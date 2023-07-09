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Вьетнамская делегация работает с ЕС по проблеме ННН

Ожидается, что Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей и DG-MARE проведут онлайн-диалог в сентябре По сообщению корреспондента ВИА в Брюсселе, с 6 по 7 июля техническая делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей во главе с директором Департамента контроля рыболовства Нгуеном Куанг Хунгом работала с Генеральным департаментом по морским делам и рыболовству Европейской комиссии (DG-MARE) по незаконным, несообщаемый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел).

Делегация проинформировала о прогрессе Вьетнама в выполнении рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) на инспекции в октябре 2022 года, обменилась и уточнила, согласовала ряд нормативных поправок, в частности внесение изменений в статью 70 о контроле в рамках Соглашения о мерах государства порта (СМГП) в сторону более подробных и конкретных правил в отношении объектов, подлежащих досмотру, и режима досмотра в соответствии с положениями Соглашения, дополнение положения о контроле за водными продуктами, происходящими из улова, ввозимого во Вьетнам контейнеровозами.

Кроме того, обе стороны обменялись новостями об обработке двух импортных судов из провинции Кханьхоа и обновили содержание, касающееся партии рыбы двух предприятий в Кханьхоа. Вьетнамская сторона также проинформировала ЕК о ходе осуществления управления рыболовными судами, работающими в море, заходящими и выходящими из порта, о текущей реализации Плана охраны и эксплуатации рыбных ресурсов, работе по отслеживанию для обеспечения легальности поставок, экспортируемых на европейский рынок.

В беседе с корреспондентом ВИА в Брюсселе Нгуен Куанг Хунг сказал, что обе стороны в основном достигли консенсуса, а европейская сторона также согласна с результатами и действиями, которые Вьетнам провел. Тем не менее, ЕК предложил Вьетнаму иметь более сильные решения для борьбы с незаконным промыслом, а также для предотвращения и пресечения нарушения рыболовными судами иностранных вод, строго обрабатывать и иметь решения для управления рыболовными судами, которые теряют связь с оборудованием круизного мониторинга, а также рыболовными судами, потерявшими связь более 10 дней в море.

Ожидается, что Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей и DG-MARE проведут онлайн-диалог в сентябре, чтобы продолжить обмен и обновление информации о ходе выполнения рекомендаций до 4-го визита инспекционной группы ЕК во Вьетнам в октябре.

ИЖВ/ВИА

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