Вьетнамская делегация посетила «Startup Village 2026» в России
В мероприятии приняла участие вьетнамская делегация, в том числе руководители Национального инновационного центра (НИЦ), акционерного общества «ТАСКО» и представители посольства Вьетнама в Российской Федерации. На церемонии открытия Вьетнамский национальный инновационный центр и Инновационный фонд «Сколково» подписали меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству.
Организуемая с 2013 года «Startup Village» считается одним из главных ежегодных технологических мероприятий Инновационного центра «Сколково», который сравнивают с «Кремниевой долиной» России. «Startup Village 2026» объединяет стартапы, корпорации, инвесторов, ученых и представителей российского правительства и московских властей.
В этом году программа «Startup Village» включает в себя презентации 30 международных спикеров, 10 дискуссионных сессий и сопутствующие мероприятия с участием международных делегатов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Вьетнама.
В течение двух дней Startup Village 2026 представители Китая сосредоточатся на образовании в области искусственного интеллекта, партнер из ОАЭ проведет дискуссионную сессию по медицинским технологиям, а представители Вьетнама — на развитии «умных городов». Организаторы программы этого года стремятся укрепить международное сотрудничество для создания практических дорожных карт для выхода российских компаний на зарубежные рынки.
В беседе с корреспондентом ВИА в России генеральный директор корпорации TASCO Хоанг Минь Хунг подтвердил, что Российская Федерация обладает огромным потенциалом в области фундаментальной науки и является потенциальным партнером для инновационных проектов TASCO. На технологической выставке Startup Village 2026 руководители TASCO проявили особый интерес к российским технологическим стартапам.
«У нас была возможность встретиться с российскими стартапами и представить наши требования к партнерам для проведения исследований и реализации совместных проектов. Мы готовы оказать финансовую поддержку или полностью профинансировать исследования для продвижения совместных технологических проектов. На начальном этапе мы предлагаем тему, связанную с применением искусственного интеллекта для интеллектуального управления в малых масштабах», — сказал генеральный директор TASCO Хоанг Минь Хунг.
На этом мероприятии TASCO совместно со своими российскими партнерами организует международный технологический конкурс на тему «Умные города», с акцентом на транспортную инфраструктуру и цифровые мобильные услуги. Каждая команда-участник представит 7-10-минутную презентацию о проектах и технологических разработках, направленных на решение актуальных проблем городского транспорта, цифровизации дорожного движения и улучшения городской среды. После этого эксперты, представители отрасли и руководители TASCO проведут сессию вопросов и ответов по соответствующим вопросам.
Ожидается, что три проекта-победителя от технологических компаний, работающих в рамках Сколково, будут приглашены посетить Вьетнам и принять участие в мероприятии «Неделя строительства», а также установить контакты с вьетнамскими технологическими стартапами. Г-н Хоанг Минь Хунг отметил, что TASCO готова сотрудничать с российскими компаниями-победителями в реализации соответствующих проектов во Вьетнаме.
На выставочной площадке посетители фестиваля технологий «Startup Village 2026» смогут полюбоваться стендами технологических компаний из Узбекистана, Китая, Катара и Саудовской Аравии. На каждом стенде стартапы представят свои новейшие решения в области биотехнологий.