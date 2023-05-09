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Вьетнамская гимнастка завоевала золото на пяти подряд SEA Games
На проходящих в Камбодже 32-х Играх ЮВА Тхань заработал 13.500 очков за выступление на одной перекладине и занял первое место.
За ним следуют Абиюрафи из Индонезии (13.000 очков) и Лукман Зульфа из Малайзии (12.500 очков).
Ранее Тхань завоевал 11 золотых медалей SEA Games, в том числе четыре в Сингапуре в 2015 году, две в Малайзии в 2017 году, две на Филиппинах в 2019 году и три в Ханое в прошлом году.
Однако 9 мая Тхань не смог защитить свое первенство в соревнованиях на брусьях, заработав лишь 14.400 баллов, что намного ниже его результата (15.133 балла) на 31-х SEA Games в Ханое.
В соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин Чинь Хай Кханг завоевал бронзовую медаль, набрав 14.050 очков, вслед за Хуанчо Мигелем Эсерио из Филиппин (14.525 очков) и Тикумпорном Суринторнтой из Таиланда (14.150 очков).
В тот же день спортсмены Вовинам из Вьетнама, а именно Ле Дык Зуй, Май Динь Чиен, Нгуен Хоанг Тан и Ле Фи Бао, набрали 273 очка и завоевали золото в соревнованиях по многоборью среди мужчин. Камбоджа с 265 очками завоевала серебро, а Лаос и Мьянма, набравшие по 263 очка, получили по бронзовой медали.
Набрав 272 очка, , сборная Вьетнама "Вовинам" также завоевала золотую медаль в соревнованиях по многофункциональному оружию среди женщин, состоявшихся ранее 9 мая. Лам Тхи Лой и Нгуен Тхи Тует привезли домой серебряную медаль в соревнованиях по парному мечу среди женщин.
Тем временем Нгуен Тхань Чунг завоевал бронзу в категории до 57 кг в Кун Кхмере, традиционном виде спортивного единоборства Камбоджи, проиграв сопернику из принимающей страны.