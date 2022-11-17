Вьетнамская выставка Foodexpo 2022 стартует в Хошимине

Вьетнамская выставка Foodexpo 2022 откроется в Хошимине 16 ноября. Фото: Bao Cong Thuong

Vietnam Foodexpo 2022, одна из крупнейших выставок пищевой промышленности, открылась в Хошимине 16 ноября и собрала около 400 предприятий из 30 населенных пунктов страны и почти 20 зарубежных стран и территорий.

Более 500 стендов на мероприятии демонстрируют сельскохозяйственную продукцию, сырые и переработанные рыбные продукты, обработанные пищевые продукты, машины, оборудование, технологии пищевой промышленности, технологии консервирования и упаковки пищевых продуктов, технологии пищевой безопасности и гигиены.

Открывая мероприятие, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай сказал, что выставка является одним из выдающихся мероприятий по продвижению торговли в пищевой промышленности и профессиональным торгово-инвестиционным форумом, на котором собираются ведущие бренды и представляются основные сельскохозяйственные продукты Вьетнама.

Хай добавил, что Vietnam Foodexpo 2022 - это шанс отметить национальную торговую марку вьетнамской кухни, а также дать посетителям возможность познакомиться с разнообразием высококачественных продуктов питания Вьетнама и всего мира.

По сообщению оргкомитета, в рамках выставки будет проведен ряд мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, которые продлятся до 19 ноября.



