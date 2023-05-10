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Вьетнамская валюта укрепляется

В разгар волны волатильности на мировом финансовом рынке обменный курс Вьетнама оставался стабильным в течение первых 4 месяцев года, а вьетнамский донг (VND) считается одной из самых стабильных валют в мире Азии. Анализ рынка биржевой компании Мираэ Ассет (Mirae Asset Securities, Вьетнам) вынес комментария относительно колебаний обменного курса и положения вьетнамского донга в последние месяцы.

Мираэ Ассет сказал, что, с начала года хотя на мировом финансовом рынке было много колебаний, обменный курс Вьетнама оставался стабильным. United Overseas Bank (UOB) даже оценивает VND как одну из самых стабильных валют в Азии, несмотря на значительные изменения в ожиданиях повышения процентной ставки ФРС, а также опасения по поводу глобальной рецессии и нестабильности банковской системы США.

Примечательно, что Государственный банк Вьетнама выкупил большое количество иностранной валюты для увеличения валютных резервов государства за первые четыре месяца года, доведя валютные резервы примерно до 90 миллиардов долларов (эквивалентно выручке более трех месяцев импорта), - Мираэ Ассет сообщил

Фактически, по словам магистра наук Дао Суан Туана, директора Департамента управления валютными операциями Госбанка, с конца 2022 года на валютном рынке произошло много положительных изменений после многих «турбулентностей» и шаг за шагом рынок стабилизируется. Обменный курс доллара США к VND имеет тенденцию к снижению и снова стабилизируется, колебание примерно на 6% ниже пикового значения в начале ноября 2022 года.

Восстановление VND по отношению к доллару США с начала декабря 2022 года аналогично многим другим валютам в регионе, таким как JPY, KRW, CNY, THB. Обменный курс USD/VND на свободном рынке также резко упал с самого высокого уровня в 25.600 VND/USD примерно до 24.000 VND/USD.

«Рыночная ликвидность стабильна, законные потребности экономики в иностранной валюте полностью удовлетворены, и Госбанк не нужно использовать государственные валютные резервы для вмешательства и стабилизации рынка», — сообщил г-н Дао Суан Туан, добавив, что за счет увеличения предложения иностранной валюты, Государственный банк получил возможность покупать иностранную валюту для валютных резервов.

На очередной правительственной пресс-конференции по социально-экономическим вопросам за апрель и первые 4 месяца года, состоявшейся в минувшие выходные, министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг также заявил, что с начала апреля по настоящее время обменный курс рыночных операций продолжал снизиться и стабилизировался на уровне 23.450 VND/USD. В результате Госбанк продолжал совершать нетто-покупки иностранной валюты у банков.

Накопленные за первые 4 месяца года покупки Госбанка у кредитных организаций составляют 4,9 млрд долларов США, что почти на 1 млрд долларов США больше, чем данные на конец первого квартала 2023 года.

Согласно данным биржевой компании BIDV Securities Company (BSC), Госбанк начал покупать иностранную валюту в январе 2023 года и купил около 2,78 млрд долларов США в первый месяц года, доведя валютные резервы почти до 91,8 млрд долларов США. С учетом вышеизложенного эксперты компании VNDirect Securities также прогнозируют, что валютные резервы Вьетнама могут восстановиться, достигнув к концу этого года 102 миллиардов долларов.

ИЖВ/ВИА

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