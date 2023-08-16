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Вьетнамская вакцина против африканской чумы свиней показала эффективность на Филиппинах
Семья Ле Вьет Тхе, коммуна Фыонгдинь, уезд Данфыонг, Ханой, держит 12 свиноматок и выращивает свиней на мясо. После более чем года вакцинации против африканской чумы (АЧС), по словам Тхе, все поросята очень здоровы.
По словам Тхе, лучше всего вводить инъекцию свиньям после рождения примерно через 20 дней (от 3 до 8 недель). После инъекции свиньям необходимо пить электролиты в течение 1 недели для снижения лихорадки.
Тхе также провел вакцинацию свиноматкам и подсвинкам. Потому что, по словам мужчины, если мать-свинья здорова, то и поросенок здоров. Только вакцины нельзя вводить беременным свиньям, — поделился Тхе.
Тхе не только вводил вакцины своим свиньям, но и убедил соседов – фермеров использовать вакцины. За год, при поддержке компании, он ввел более 3000 доз свиньям примерно в 40-50 домохозяйствах.
Ранее г-жа Пинки Пе Тобиано, генеральный директор филиппинской компании KPP Powers Commodites Inc., рассказала о недавнем партнерстве с AVAC. Компания обеспечивает эксклюзивное распространение вьетнамской вакцины против африканской чумы свиней на Филиппинах.
Ранее компания AVAC также участвовала в тестировании вакцины AVAC ASF LIVE на Филиппинах. Результаты испытаний показали, что вакцина AVAC ASF LIVE была безопасной и эффективной для всех 1000 инъецированных подопытных свиней.
С момента открытия АЧС прошло более 100 лет, хотя во всем мире учеными было проведено более 4.000 исследовательских работ, связанных с вирусом АЧС и разработкой вакцины. Однако до сих пор только Вьетнам мог производить вакцину против АЧС, ни одна другая страна не могла производить эту вакцину...