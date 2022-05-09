Вьетнамская буддийская сангха вносит активный вклад в укрепление всенародной солидарности

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По случаю Великого буддийского праздника 2566 года по буддийскому календарю Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ЦК ОФВ) До Ван Тьиен направил поздравительное письмо всем старшим монахам, буддистам Вьетнама, членам Вьетнамской буддийской сангхи.

До Ван Тьиен высоко оценил вклад Вьетнамской буддийской сангхи и поблагодарил ее за содействие укреплению блока национального единства, строительству и защите Родины.

За последнее годы органы Вьетнамской буддийской сангхи разных уровней и буддисты сопровождают Партию, Государство, ОФВ в борьбе с эпидемией COVID-19, строительстве деревни нового типа, строительстве умного года, охране окружающей среды, способствуя тем самым контролю над эпидемией, восстановлению и устойчивому развитию экономики в новых условиях.

Великий буддийский праздник в этом году отмечается на фоне, когда в провинциях и городах проходят буддийские конференции в преддверии 9-й национальной буддийской конференции на срок 2022-2027 гг. Председатель ЦК ОФВ высказал пожелание, чтобы Вьетнамская буддийская сангха и буддисты по всей стране и за ее пределами вносили больший практический вклад в успех конференций, а также в дело строительства и развития счастливой страной.