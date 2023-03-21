НОВОСТИ
Вьетнамская боксерша победила бывшую чемпионку мира
28-летняя Там в настоящее время занимает 1-е место из 178 спортсменок в своем наилегчайшем весе по версии BoxRec с рейтингом 5 звезд.
Другая вьетнамка на турнире, Нгуен Тхи Нгок Чан, также победила Венелину Поптолеву из Болгарии в 32-м раунде наилегчайшего веса, в то время как Во Тхи Тхань Хао победила южноафриканскую боксершу Фивокухле Мнгуни в полулегком весе.
Чемпионат, в котором участвуют 12 весовых категорий в диапазоне от 48 кг до свыше 81 кг, проходит в спортивном комплексе имени Индиры Ганди с 15 по 26 марта. Он предлагает участникам прибыльный призовой фонд в размере 2,4 млн. долл. США.