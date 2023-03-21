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Вьетнамская боксерша победила бывшую чемпионку мира

Вьетнамская боксерша Нгуен Тхи Там победила двукратную чемпионку мира Кызайбай Назым из Казахстана со счетом 5:0 на проходящем в Нью-Дели, Индия, чемпионате мира по боксу среди женщин IBA. Победа в 32-м раунде наилегчайшего веса помогла Там завоевать путевку в 16-й раунд, где она встретится с ботсванкой Летабо Бокамосо. Если она победит Бокамосо, спортсменка обеспечит себе место в четвертьфинале.

28-летняя Там в настоящее время занимает 1-е место из 178 спортсменок в своем наилегчайшем весе по версии BoxRec с рейтингом 5 звезд.

Другая вьетнамка на турнире, Нгуен Тхи Нгок Чан, также победила Венелину Поптолеву из Болгарии в 32-м раунде наилегчайшего веса, в то время как Во Тхи Тхань Хао победила южноафриканскую боксершу Фивокухле Мнгуни в полулегком весе.

Чемпионат, в котором участвуют 12 весовых категорий в диапазоне от 48 кг до свыше 81 кг, проходит в спортивном комплексе имени Индиры Ганди с 15 по 26 марта. Он предлагает участникам прибыльный призовой фонд в размере 2,4 млн. долл. США.

ВИА/ИЖВ

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