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Вьетнамская бадминтонистка № 1 прошла квалификацию на Олимпийские игры в Париже

Бадминтонистка Нгуен Тхуи Линь станет 7-й представительницей Вьетнама, которая примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже этим летом. Спортсменка по бадминтону сообщила об этом 17 апреля на своей фан-странице в facebook.

"Всем привет, тем, кто любит, поддерживает и следит за мной на протяжении всего моего пути, особенно за год накопления очков, чтобы попасть на летние Олимпийские игры в Париже 2024 года. Сегодня я хочу официально заявить, что я прошла квалификацию на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - написала она.

"Давайте вместе со мной посмотрим на мою вторую Олимпиаду. Спасибо и благодарность всем. Желаю всем мира и здоровья".

Нгуен Тхуи Линь, 24-й номер мирового рейтинга, в настоящее время имеет 48 350 очков и занимает 17-е место в рейтинге Race to Paris.

Олимпийская квалификация практически завершена. Осталось всего два соревнования, которые пройдут в конце этого месяца. Результаты этих соревнований не повлияют на позицию Нгуен Тхуи Линь. Это означает, что она официально завоевала место в женской одиночной категории на Олимпийских играх 2024 года.

Нгуен Тхуи Линь уже второй раз подряд примет участие в крупнейшем мировом спортивном событии.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Нгуен Тхуи Линь не смогла выйти во второй раунд.

Федерация бадминтона Вьетнама все еще ждет места в мужском одиночном разряде для Ле Дык Фата. Оно будет объявлено 30 апреля.

Еще шесть спортсменов Вьетнама прошли квалификацию на Игры: пловец Нгуен Хи Хоанг, велосипедист Нгуен Тхи Тхат, стрелки Чинь Тху Винь и Ле Тхи Монг Туйен, боксер Во Тхи Ким Ань и тяжелоатлет Чинь Ван Винь.

Вьетнам поставил перед собой цель получить не менее 12 мест на предстоящих Олимпийских играх.

ВИА/ИЖВ

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