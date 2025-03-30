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Вьетнамская армия готова принять участие в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Вьетнамская народная армия (ВНА) готовится направить свои силы в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщил генеральный штаб ВНА на конференции 29 марта. 28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, вызвавшее по меньшей мере 10 афтершоков магнитудой от 2,8 до 7,5. Тысячи людей погибли и получили ранения в результате стихийного бедствия.
Китай, Индия, Россия и Малайзия уже направили в Мьянму группы помощи.

Министр национальной обороны дал указание Генеральному штабу собрать силы помощи, пока не получено разрешение от национальных властей, чтобы помочь Мьянме смягчить последствия стихийного бедствия.

Управление поисково-спасательных работ Генерального штаба в координации с соответствующими ведомствами разработало план развертывания, в котором участвуют 79 военнослужащих, включая командный состав, группы связи, поисково-спасательные силы, военных кинологических служб и медицинский персонал. Руководить миссией будет заместитель директора департамента полковник Фам Хай Чау.

Оборудование команды будет тщательно подобрано для обеспечения эффективности, с учетом опыта Вьетнама в операциях по ликвидации последствий землетрясения в Турции в 2023 году.
Ожидается, что развертывание начнется 30 марта.

Главный департамент материально-технического обеспечения и технических услуг совместно с Департаментом военного персонала готовит транспортные и снабженческие цепочки для миссии, обеспечивая материально-техническую поддержку. Департамент внешних связей со службой ПВО-ВВС и коммерческими авиакомпаниями организацию поездок для доставки персонала, оборудования и грузов помощи в зону бедствия в Мьянме.

Заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хуинь Чиен Тханг подчеркнул, что участие Вьетнама подчеркивает приверженность страны к международным гуманитарным усилиям и подчеркивает ответственность и возможности Вьетнамской народной армии в глобальном сотрудничестве.

Он призвал ведомства ускорить необходимые процедуры, особенно в области транспортной логистики, поставок помощи и мер безопасности, чтобы обеспечить быстрое развертывание.

Изучив опыт Турции, вьетнамские военные подразделения полностью готовы к немедленной мобилизации после получения окончательного разрешения, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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