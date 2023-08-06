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НОВОСТИ

Вьетнамская актриса получила приз на Международном кинофестивале АСЕАН

Фильм «Блестящая ночь» посвящен теме домашнего насилия во Вьетнаме. По информации от режиссера, актриса Хонг Ань, актриса Ким Б (в роли Ким Бао) в фильме «Блестящая ночь» режиссера Аарона Торонто была удостоена приза «Лучшая женская роль второго плана» на церемонии вручения премии Международного фестиваля АСЕАН AIFFA 2023 года, которая состоялась вечером 4 августа на острове Кучинг (Саравак, Малайзия).

Ким Б (1989 г.р., город Бьенхоа, провинция Донгнай) не профессиональная актриса, а гример. Она участвовала в гриме в известных кинопроектах, в том числе в «Конге: Остров черепа» режиссера Джордана Робертса — известном голливудском фильме, кадры которого сняты во Вьетнаме. Роль Ким Бао в «Блестящей ночи» — ее первая роль в киноиндустрии.

Фильм «Блестящая ночь» посвящен теме домашнего насилия во Вьетнаме. Фильм снят американским режиссером Аароном Торонто а его жена, актриса Ня Уен, является сценаристом и главной героиней. Аарон Торонто прожил во Вьетнаме 16 лет, много лет изучая похоронные обычаи на Юге, прежде чем снять «Блестящую ночь».

Этот фильм получил «Золотой воздушный змей» в 2021 году, 2 награды «Лучший рассказ» и «Лучшая актриса» для Ня Уен на Фестивале независимого кино в США в 2022 году (Санта-Фе). Фильм также получил множество наград на Азиатском кинофестивале в Дананге (категория вьетнамского кино)...

Международный кинофестиваль АСЕАН 2023 года присудил награду «Лучший фильм» ленте «Варварское вторжение» режиссера-женщины Чуй Мун Тан (Малайзия). Ранее этот фильм получил Большой приз жюри на 24-м Шанхайском международном кинофестивале.

Оргкомитет Международного кинофестиваля АСЕАН 2023 также вручил награду «Вдохновение АСЕАН» корейской звезде кино и музыки Би Рейну.

ИЖВ/ВИА

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