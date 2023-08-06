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Вьетнамская актриса получила приз на Международном кинофестивале АСЕАН
Ким Б (1989 г.р., город Бьенхоа, провинция Донгнай) не профессиональная актриса, а гример. Она участвовала в гриме в известных кинопроектах, в том числе в «Конге: Остров черепа» режиссера Джордана Робертса — известном голливудском фильме, кадры которого сняты во Вьетнаме. Роль Ким Бао в «Блестящей ночи» — ее первая роль в киноиндустрии.
Фильм «Блестящая ночь» посвящен теме домашнего насилия во Вьетнаме. Фильм снят американским режиссером Аароном Торонто а его жена, актриса Ня Уен, является сценаристом и главной героиней. Аарон Торонто прожил во Вьетнаме 16 лет, много лет изучая похоронные обычаи на Юге, прежде чем снять «Блестящую ночь».
Этот фильм получил «Золотой воздушный змей» в 2021 году, 2 награды «Лучший рассказ» и «Лучшая актриса» для Ня Уен на Фестивале независимого кино в США в 2022 году (Санта-Фе). Фильм также получил множество наград на Азиатском кинофестивале в Дананге (категория вьетнамского кино)...
Международный кинофестиваль АСЕАН 2023 года присудил награду «Лучший фильм» ленте «Варварское вторжение» режиссера-женщины Чуй Мун Тан (Малайзия). Ранее этот фильм получил Большой приз жюри на 24-м Шанхайском международном кинофестивале.
Оргкомитет Международного кинофестиваля АСЕАН 2023 также вручил награду «Вдохновение АСЕАН» корейской звезде кино и музыки Би Рейну.