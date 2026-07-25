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Вьетнамская академия наук и технологий продвигает научную дипломатию в Австрийской Республике
В рамках визита состоялись встречи и мероприятия с Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA), Австрийской академией наук, Венским техническим университетом, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Посольством Вьетнама в Австрии, обществами дружбы и сообществом вьетнамских учёных в Австрии. Эти мероприятия способствовали расширению сети сотрудничества, укреплению взаимодействия между научным сообществом и разработчиками государственной политики, а также созданию основы для реализации новых совместных исследовательских программ.
Как сообщает корреспондент ВИА в Европе, являясь национальным представителем Вьетнама в IIASA, Вьетнамская академия наук и технологий совместно с Посольством Вьетнама в Австрии и IIASA организовала в здании Посольства во Вене семинар, посвящённый научной и технологической дипломатии. Участники обсудили роль научной дипломатии с точки зрения национальных и международных исследовательских организаций, а также дипломатических представительств, работающих в Австрии.
Выступая на семинаре, профессор, доктор наук Чан Туан Ань подчеркнул, что в условиях, когда глобальные вызовы приобретают всё более междисциплинарный и трансграничный характер, академии наук и исследовательские организации должны не только выполнять научно-исследовательскую функцию, но и выступать в качестве платформ для объединения знаний, взаимодействия учёных и развития диалога между наукой и государственной политикой.
В качестве национального представителя в IIASA Вьетнамская академия наук и технологий намерена содействовать применению методов системного анализа при подготовке рекомендаций для органов государственной власти, а также расширять участие вьетнамских учёных в международных исследовательских программах по стратегическим технологиям и устойчивому развитию. Кроме того, Академия стремится укреплять сотрудничество в странах Юго-Восточной Азии, которые сталкиваются с многочисленными вызовами в сфере экономического роста.
Разделяя эту позицию, Посол Вьетнама в Австрийской Республике Ву Ле Тхай Хоанг отметил, что наука и технологии становятся всё более важной опорой современной внешней политики. По его словам, ни одно государство сегодня не способно самостоятельно справиться с глобальными вызовами, поэтому научная дипломатия должна служить мостом между учёными, исследовательскими организациями и разработчиками государственной политики, содействуя международному сотрудничеству на основе знаний и взаимного доверия.
Будучи страной, на территории которой расположены штаб-квартиры многих международных организаций, включая IIASA и МАГАТЭ, Австрия является важным партнёром для укрепления связей Вьетнама с научными сетями Европы и всего мира.
В последние годы Посольство Вьетнама в Австрии последовательно реализует данное направление посредством организации серии технологических форумов, посвящённых искусственному интеллекту (AI), полупроводниковым технологиям, кибербезопасности, человекоподобным роботам, нанотехнологиям и квантовым технологиям, объединяя учёных, предпринимателей, инвесторов и представителей государственных органов Вьетнама, Австрии и других европейских стран.
Представитель IIASA Карен Липс отметила, что главной ценностью института на протяжении более чем пятидесяти лет является создание пространства, в котором наука объединяет государства посредством междисциплинарных исследований и международных исследовательских сетей.
В свою очередь Сьюзи Китченс, директор по научной дипломатии IIASA, подчеркнула, что основой научной дипломатии прежде всего является доверие между людьми. Именно академический диалог и профессиональные экспертные сети создают предпосылки для долгосрочного сотрудничества и формирования государственной политики, основанной на научных данных.
Если научная дипломатия создаёт пространство для диалога, то народная дипломатия формирует общественную основу устойчивого развития научного сотрудничества. В ходе визита делегация Академии провела встречи с Обществом вьетнамско-австрийской дружбы, Обществом австрийско-вьетнамской дружбы, а также с представителями сообщества вьетнамских учёных и специалистов, обучающихся, занимающихся исследованиями и работающих в Австрии.
Эти мероприятия свидетельствуют о том, что современное международное научное сотрудничество развивается не только благодаря исследовательским институтам и университетам, но и при активной поддержке дипломатических представительств, обществ дружбы и зарубежных научных сообществ.