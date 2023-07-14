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Вьетнамо-японский фестиваль 2023 открывается в городе Дананг
Четырехдневное мероприятие проводится совместно городским департаментом иностранных дел и Генеральным консульством Японии в Дананге.
В своем вступительном слове заместитель председателя городского Народного комитета Хо Ки Минь отметил, что сотрудничество между Данангом и японскими населенными пунктами постоянно развивается, становясь ярким пятном в обширном стратегическом партнерстве между двумя странами.
Дананг сотрудничает с 20 населенными пунктами Японии, уточнив, что он установил дружественные отношения сотрудничества с четырьмя городами - Кавасаки, Сакаи, Иокогамой и Кисарадзу.
По его словам, Япония всегда была одним из ведущих партнеров Дананга. В центральном городе действуют 222 японских предприятия, представительства и проекта с общим капиталом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) более 1 млрд. долл. США, отметил он, добавив, что проекты ПИИ активно способствуют социально-экономическому развитию Дананга за счет передачи технологий, подготовки кадров, диверсификации продукции и повышения конкурентоспособности.
Минь отметил, что близость между народами двух стран способствует развитию экономического, культурного и социального сотрудничества и обмену между людьми.
Вьетнамо-японский фестиваль, впервые проведенный в 2014 году, стал значимым ежегодным культурным событием не только для жителей Дананга, но и для японцев, живущих и работающих в городе, а также для туристов.
По его словам, в этом году на фестивале представлено 80 стендов, знакомящих с вьетнамской и японской культурами, традиционными блюдами, информацией об образовании, учебе, туризме и торговле.
Посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио выразил надежду, что благодаря фестивалю вьетнамцы смогут познакомиться с японской культурой и искусством, насладиться культурным и спортивным обменом, а также почувствовать сходство культур двух стран.
Эти факторы стали основой для развития их плодотворных отношений, добавил он.