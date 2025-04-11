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Вьетнамо-китайские отношения продолжают развиваться динамично и позитивно
Визит предоставляет возможность лидерам двух партий и государств продолжить углублённый стратегический обмен мнениями, оценить текущее состояние двусторонних отношений, особенно реализацию достигнутых на высшем уровне договорённостей, а также определить ключевые направления и меры для дальнейшего стабильного, эффективного и практического развития вьетнамо-китайских отношений.
Посол Фам Тхань Бинь подчеркнул, что, помимо продолжения традиции взаимных визитов руководителей двух партий и государств за последние годы, данный визит станет историческим событием, придаст мощный импульс и создаст благоприятные условия для развития двусторонних связей на новом этапе, а также заложит стратегические ориентиры и важные направления, способствующие устойчивому, прочному и прорывному развитию отношений Вьетнама и Китая в интересах каждого народа.
По словам посла, в последние годы двусторонняя торговля между Вьетнамом и Китаем демонстрирует стремительный рост. Вьетнам на протяжении многих лет сохраняет статус крупнейшего торгового партнёра Китая среди стран АСЕАН, а в 2024 году стал четвёртым по величине торговым партнёром Китая в мире. В то же время Китай является крупнейшим торговым партнёром, крупнейшим импортным рынком и вторым по объёму экспортным рынком для Вьетнама.
Во исполнение достигнутых на высшем уровне договорённостей Вьетнам и Китай активно продвигают взаимосвязанность инфраструктуры между двумя странами, в том числе по направлениям железных дорог, скоростных автомагистралей и пограничной инфраструктуры.
В области строительства стратегической инфраструктуры Китай располагает передовыми технологиями, богатым опытом, финансовыми возможностями и крупными предприятиями, тогда как Вьетнам испытывает острую потребность в развитии, но сталкивается с ограниченными ресурсами, опытом, технологиями и кадровым потенциалом. В этой связи между двумя странами существуют значительные возможности и взаимодополняющие преимущества, позволяющие эффективно сотрудничать в данной сфере.
На этом фоне железнодорожные проекты со стандартной колеёй, такие как Лаокай – Ханой – Хайфон, Донгданг – Ханой и Монгкай – Халонг – Хайфон, являются важными стратегическими инфраструктурными объектами и символами вьетнамо-китайского партнёрства.
Указанные проекты железных дорог позволят сократить время перегрузки грузов на границе, оптимизировать транспортные затраты и повысить конкурентоспособность двусторонней логистики. Это создаёт благоприятные условия для увеличения экспорта вьетнамской продукции, особенно сельскохозяйственных и водных продуктов, на рынок Китая, а также для продвижения китайских товаров на вьетнамский рынок.
Кроме того, железнодорожное сообщение с Китаем даёт Вьетнаму возможность использовать транзитные маршруты из Китая в перспективные регионы, такие как Центральная Азия, Восточная Европа, Россия, Ближний Восток и другие, что способствует диверсификации экспортных рынков вьетнамской продукции.
В то же время качественная продукция из Китая сможет благодаря железнодорожным маршрутам через Вьетнам проникать на рынки стран АСЕАН, максимально используя преимущества региональных соглашений о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) и Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем (ACFTA).
Посол также отметил, что в последнее время стороны активно развивают гуманитарные обмены. В настоящее время более 23 000 вьетнамских студентов обучаются в Китае, количество вьетнамских туристов, посещающих Китай, стабильно занимает первое место среди стран АСЕАН, а в 2024 году Вьетнам принял около 3,7 миллиона китайских туристов. В настоящее время между двумя странами осуществляется около 400 авиарейсов в неделю.
2025 год был провозглашён Годом вьетнамо-китайских гуманитарных обменов в честь 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. С начала года стороны тесно сотрудничают и активно реализуют широкую программу гуманитарных мероприятий.
В дальнейшем стороны продолжат реализацию гуманитарных обменов в разнообразных формах и с использованием широкого спектра мероприятий, способствуя укреплению дружественных связей между народами двух стран и дальнейшему упрочению социальной основы двусторонних отношений.