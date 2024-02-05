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Вьетнамец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии 2024 по тяжелой атлетике

Тяжелоатлет из Вьетнама Чьинь Ван Винь завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг на чемпионате Азии 2024 года, прошедшем 4 февраля в Узбекистане, что позволило ему заработать дополнительные очки для участия в Олимпийских играх.
  Вьетнамский тяжелоатлет Чьинь Ван Винь завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг на чемпионате Азии 2024. Фото: hanoimoi.vn  
В этой категории участвовали Рикко Сапутра (Индонезия), Пак Мён Чжин (Корейская Народно-Демократическая Республика), Эргашев Эдхамжон (Узбекистан), Мирзаев Сеитджан (Туркменистан), Ли Хесонг (Республика Корея) и вьетнамские спортсмены Чьинь Ван Винь и Нгуен Чан Ань Туан.

В трех попытках Чьинь Ван Винь показал свой лучший результат, подняв вес 129 кг. В толчковой тяге его лучшим результатом был подъем 161 кг. Так в целом, Чьинь Ван Винь поднял 290 кг.

В этой весовой категории Пак Мён Чжин занял первое место с общим весом 306 кг, за ним следует Рико Сапутра с 291 кг.

В прошлом году Чьинь Ван Винь и Нгуен Чан Ань Туан участвовали в турнирах, чтобы накопить очки для своего рейтинга, тем самым обеспечив себе место в группе с возможностью претендовать на путевки на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, Франция.

ВИА/ИЖВ

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