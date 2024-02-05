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Вьетнамец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии 2024 по тяжелой атлетике
В трех попытках Чьинь Ван Винь показал свой лучший результат, подняв вес 129 кг. В толчковой тяге его лучшим результатом был подъем 161 кг. Так в целом, Чьинь Ван Винь поднял 290 кг.
В этой весовой категории Пак Мён Чжин занял первое место с общим весом 306 кг, за ним следует Рико Сапутра с 291 кг.
В прошлом году Чьинь Ван Винь и Нгуен Чан Ань Туан участвовали в турнирах, чтобы накопить очки для своего рейтинга, тем самым обеспечив себе место в группе с возможностью претендовать на путевки на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, Франция.