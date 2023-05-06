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Вьетнама стремится строить 75% системы национальных стандартов к 2023 году
Фактически, вьетнамские товары много раз были предупреждены за границей из-за несоответствия положениям о стандартах, нормах и технических барьерах в торговле принимающей страны. Управление уведомлений и Национальный справочный центр по санитарии, эпидемиологии и фитосанитарии (Вьетнамский офис SPS) при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских местностей заявили, что в 2022 году Вьетнам получил около 1.000 уведомлений, касающихся безопасности пищевых продуктов и карантина животных и растений, в том числе меры по изменению уровней остатков и методов карантина, что примерно на 10% больше, чем за тот же период в 2021 году.
Чтобы ограничить случаи предупреждения и справиться с техническими барьерами в торговле, создаваемыми странами, участвующими в соглашении о свободной торговле, Вьетнаму необходимо повысить степень гармонизации системы стандартов и правил с международной системой.
Г-н Ха Минь Хиеп, заместитель генерального директора, отвечающий за Главное управление стандартов, метрологии и качества (Министерство науки и технологий), сказал, что: Разработка и обнародование стратегии стандартизации — это решение, которое необходимо решить международным организациям стандартизации, таким как ISO, Международная электротехническая комиссия (IEC).
Согласно отчету Главного управления стандартов - метрологии - качества, в настоящее время национальная система стандартов насчитывает более 13.500 национальных стандартов, охватывающих большинство областей экономики и на 60% гармонизированных с международными, региональными стандартами. Хотя количество национальных стандартов Вьетнама находится на вершине АСЕАН, однако, если посмотреть на Глобальный индекс инфраструктуры качества (GQII), можно увидеть, что Вьетнам обладает 54 баллами, что уступило многим странам, таким как Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Индонезия, Сингапур, Малайзия...
• На пути к «Стратегии стандартизации»
В проекте Национальной стратегии стандартизации до 2030 года поставлена цель: доля гармонизации национальной системы стандартов с международными, региональными и зарубежными стандартами должна составлять не менее 70% - 75%.
Г-жа Фам Тхи Фыонг Тхао, заместитель директора Департамента стандартов, Главное управление стандартов, метрологии и качества, сказала, что Стратегия стандартизации всесторонне и синхронно развивается во всех секторах и областях экономики и общества, мобилизуя участия субъектов в обществе, что превратило деятельность по стандартизации в важную движущую силу развития национальной инфраструктуры качества (НИК), способствуя повышению национальной конкурентоспособности.
Конкретные поставленные задачи до 2025 г.: разработать основу для разработки национальных стандартов; по крайней мере, от 3-5 министерств и ведомств завершит план разработки вьетнамских стандартов в соответствии с этой основой. К 2030 году все министерства и ведомства организуют разработку вьетнамских стандартов в соответствии с основой. Не менее 5 % новых вьетнамских стандартов разрабатываются по результатам выполнения научно-технических задач на всех уровнях к 2025 г. и стремятся к 10 % в 2030 г. Количество новых вьетнамских стандартов, объявленных Министерством науки и технологий, достигнет не менее 70% к 2025 году, а к 2030 году этот показатель может достичь 80%. Обучение, развитие и выдача профессиональных сертификатов не менее чем 60% членам Технического комитета по разработке стандартов Вьетнама к 2025 г. и 100% к 2030 г.
Кроме того, Вьетнам стремится вступить в Совет Международной организации по стандартизации (ISO) и стать полноправным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК) к 2025г., и к 2030 году – стать членом технического комитета МЭК; к 2025 г. завершить создание информационной базы данных по системе вьетнамских стандартов, а к 2030 г. сформировать цифровую инфраструктуру, включающую техническую инфраструктуру и инфраструктуру данных по вьетнамским стандартам, и Технический комитет по стандартам будет подключен к министерствам, секторам и местностям.