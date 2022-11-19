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НОВОСТИ

Выявляются отрасли, превышающие экспортные цели в 2022 г.

До конца 2022 года остается еще 2 месяца, но ключевые товары, такие как морепродукты, рис, кофе, обувь и сумки, значительно превзошли целевой показатель по экспортному обороту, установленный в начале года. Через 10 месяцев уже определены экспортные отрасли, способные превысить целевой показатель, установленный в начале года, такие как морепродукты, кофе, рис, текстиль, обувь и сумки.

Установив цель экспорта в 10 млрд. долл. США в 2022 году, за 10 месяцев отрасль морепродуктов принесла 9,5 млрд. долл. США, что на 34% больше, чем за тот же период в 2021 году. В течение многих месяцев подряд экспорт морепродуктов достигал более 1 млрд. долл. США в месяц. В последнее время заказы уменьшились, но по-прежнему составляя около 900 млн. долл. США в месяц.

Ожидается, что индустрия морепродуктов закончит 2022 год с оборотом в 11,2–11,4 млрд. долл. США, что станет рекордной вехой отрасли после более чем 20-летнего присутствия на мировом рынке.

По данным Вьетнамской продовольственной ассоциации, цель в продаже 6,5 млн. тонн, что эквивалентно 3,5 млрд. долл. США, скоро станет реальностью, потому что за последние 10 месяцев предприятия отрасли продали почти 6,1 млн. тонн продукции, заработав 2,95 млрд. долл. США, что на 17,2 % и 7,4% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Только за последние 10 месяцев экспорт кофе принес 3,27 млрд. долл. США, что на 33,4% больше по стоимости и на 10,6% по объему по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Прогнозируется, что экспорт кофе может достигнуть в 2022 году уровня в 3,8 млрд. долл. США.

Благодаря эффективному использованию экспортного рынка за 10 месяцев 2022 года экспортный оборот обуви и сумок достиг 23,345 млрд. долл. США, из них сумок составил 3,378 млрд. долл. США, рост на 39,4%; обуви - 20,057 млрд. долл. США, что на 40,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом достижение цели в 2022 году с 27 млрд. долл. США вполне разумно.

ВИА

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