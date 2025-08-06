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Выявленные правовые проблемы должны быть устранены, чтобы не препятствовать развитию

Генеральный секретарь партии То Лам, который является главой центрального руководящего комитета по совершенствованию институтов и законов, председательствовал на тематическом заседании 5 августа, в ходе которого он подчеркнул, что все выявленные правовые проблемы должны быть устранены как можно скорее и тщательнее, чтобы они не препятствовали развитию.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступил на тематическом заседании центрального руководящего комитета по совершенствованию институтов и законов в Ханое 5 августа. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь партии То Лам призвал партийные комитеты Национального собрания (НС) и правительство направить 25 из 47 законов в повестку дня законодательной деятельности НС на 2025 год для утверждения на предстоящей 10-й сессии законодательного органа 15-го созыва, чтобы оперативно устранить препятствия, связанные с законодательством.

Он рекомендовал партийному комитету правительства продолжать направлять усилия на завершение процесса рассмотрения, гарантируя точное определение решений 834 трудностей и препятствий из в общей сложности 2092 собранных петиций и отчетов.

Глава партии также обратился к партийному комитету Министерства внутренних дел с просьбой сотрудничать с партийным комитетом Министерства юстиции в разработке и завершении тематического отчета, в котором рассматриваются и предлагаются решения для устранения юридических препятствий, связанных с децентрализацией, делегированием полномочий и разъяснением обязанностей в рамках административной системы, в частности, в отношении двухуровневой местной администрации.

Глава партии подчеркнул важность определения создания и совершенствования правовой и институциональной базы, а также проверки и надзора за соблюдением законов в качестве центральной, последовательной и регулярной задачи министерств и ведомств. Он отметил, что руководители министерств и ведомств министерского уровня должны непосредственно руководить законотворческим процессом и давать указания, а также нести главную ответственность за качество законов и политики в своих соответствующих секторах.

По словам То Лама, руководящий комитет в целом согласился с определением целей, точек зрения и ориентиров для разработки политики и нормативно-правовой базы по мобилизации и раскрытию финансовых ресурсов для экономического развития, как это представлено в отчете партийного комитета Министерства финансов.

Он обратился к партийному комитету правительства с просьбой поручить партийному комитету Министерства финансов продолжить изучение и предложить конкретные решения, в частности, в срочном порядке пересмотреть, дополнить и издать новые соответствующие юридические документы для создания последовательной, осуществимой и практичной правовой базы.

Эта структура должна соответствовать рыночным правилам, обеспечивая при этом роль государства в руководстве, ориентации, надзоре и содействии эффективной мобилизации всех ресурсов для создания прорывного импульса и поддержки цели достижения двузначного экономического роста в период 2026-2030 годов, добавил он.

Генеральный секретарь партии То Лам также настоятельно призвал партийный комитет правительства поручить партийному комитету Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды координировать с соответствующими ведомствами изучение и всестороннюю оценку текущих трудностей и препятствий в области управления земельными ресурсами для определения общих, фундаментальных и согласованных решений, включая основные точки зрения и рекомендации по пересмотру и дополнению Закона о земле и других смежных законов.

Согласившись с предварительным планом проекта по совершенствованию структуры правовой системы Вьетнама в соответствии с требованиями национального развития в новую эпоху, подготовленным партийным комитетом Министерства юстиции, глава партии подчеркнул, что результаты проекта должны быть направлены на то, чтобы предложить наиболее всеобъемлющие, современные, и рациональная общая структура правовой системы, которая охватывает новые секторы и области, возникающие в результате воздействия технологической революции и текущих тенденций развития.

По его словам, это будет способствовать созданию согласованной, унифицированной, прозрачной и осуществимой правовой системы, которая способствует созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды, защищает законные права и интересы людей и отвечает требованиям развития страны в предстоящий период.

ИЖВ/ВИА

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