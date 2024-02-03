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Вышли в свет две новые книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Содержание книг демонстрирует всестороннее руководство генерального секретаря ЦК КПВ во всех областях, секторах, на всех уровнях и в местностях. Издание этих двух книг является продолжением издания книг генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, которые были опубликованы во время работы ЦК КПВ 11-го и 12-го созывов.
Две книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга демонстрируют всестороннее и стратегическое руководство главы КПВ по важным вопросам развития страны и являются ценными документами для всех уровней, отраслей, местностей и партийных организаций, а их изучение и усвоение позволит полностью выполнить поставленные задачи и цели, способствуя успешному осуществлению Резолюции 13-го съезда КПВ.
Чтобы широко донести смысл, содержание и ценность двух драгоценных книг до широкого круга читателей по всей стране, Национальное политическое издательство «Правда» выпустило электронную версию двух книг на сайте: sachquocgia.vn.