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НОВОСТИ

Вышли в свет две новые книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

2 февраля Национальное политическое издательство «Правда» объявило, что на днях опубликовало две книги Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуена Фу Чонга: «Превращение вызовов в возможности с решимостью создавать прорывы для быстрого и устойчивого развития» и «Построение чистой, сильной Партии и политической системы для содействия успешному выполнению Резолюции 13-го съезда КПВ».
  Книга о «построении чистой, сильной Партии и политической системы для содействия успешному выполнению Резолюции 13-го съезда КПВ». Фото: vnexpress  
В двух книгах собраны заметные выступления, статьи, письма, телеграммы и др. генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга за 3 года (2021-2023 гг.), связанные с вопросами реализации Резолюции 13-го съезда КПВ.

Содержание книг демонстрирует всестороннее руководство генерального секретаря ЦК КПВ во всех областях, секторах, на всех уровнях и в местностях. Издание этих двух книг является продолжением издания книг генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, которые были опубликованы во время работы ЦК КПВ 11-го и 12-го созывов.

Две книги генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга демонстрируют всестороннее и стратегическое руководство главы КПВ по важным вопросам развития страны и являются ценными документами для всех уровней, отраслей, местностей и партийных организаций, а их изучение и усвоение позволит полностью выполнить поставленные задачи и цели, способствуя успешному осуществлению Резолюции 13-го съезда КПВ.

Чтобы широко донести смысл, содержание и ценность двух драгоценных книг до широкого круга читателей по всей стране, Национальное политическое издательство «Правда» выпустило электронную версию двух книг на сайте: sachquocgia.vn.

ИЖВ/ВИА

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