Высший руководитель Лаоса провёл банкет в честь Генерального секретаря ЦК КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) и Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит принимают участие в традиционной лаосской церемонии завязывания нитей на запястьях, 5 февраля. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 5 февраля дал банкет в честь находящегося с визитом Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.



Также на мероприятии присутствовали Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман.



Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил КПВ с успешным проведением XIV всевьетнамского съезда Партии, отметив, что испытывает радость и гордость за масштабные и всесторонние достижения исторического значения, которых за последнее время добились Партия, Государство и народ Вьетнама.



Он выразил искреннюю благодарность Партии, Государству и народу Вьетнама за большую, ценную и своевременную поддержку, оказанную Партии, Государству и народу Лаоса как в прежней борьбе за национальное освобождение, так и в нынешнем деле национальной обороны, строительства и развития страны.



Лаосский руководитель подчеркнул, что Партия, Государство и народ Лаоса будут прилагать максимум усилий совместно с вьетнамскими коллегами для защиты и укрепления великой дружбы и особой солидарности, заложенных Президентом Хо Ши Мином, Президентом Кайсоном Фомвиханом и Президентом Суфанувонгом и далее закалённых поколениями руководителей, военнослужащих и народов обеих стран, превращая их в общее, священное достояние, которое следует беречь и передавать будущим поколениям.



В ответ Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам заявил, что рад видеть значительные и всесторонние достижения, которых Партия, Государство и народ Лаоса добились за 40 лет обновления, а также успех XII всенационального съезда НРПЛ.



Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что уверен в том, что Лаос успешно реализует стратегические цели, намеченные XII всенациональным съездом НРПЛ.



Он подтвердил, что Вьетнам придаёт первостепенное значение сохранению, укреплению и развитию «великой дружбы, особой солидарности, всеобъемлющего сотрудничества и стратегической связанности» между двумя странами, рассматривая это не только как политическую ответственность, но и как искреннее обязательство и долгосрочный стратегический интерес обеих стран.



Партия, Государство и народ Вьетнама готовы тесно взаимодействовать и оказывать поддержку лаосским коллегам в деле национальной обороны, строительства и развития страны, отметил он.