Высший руководитель Вьетнама принял председателя Общества индийско-вьетнамской дружбы

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Президент То Лам принимает председателя Общества индийско-вьетнамской дружбы Кусум Джайн во второй половине дня 6 мая в Нью-Дели по местному времени. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам выразил искреннюю радость в связи со встречей с г-жой Кусум Джайн и представителями Общества. Глава вьетнамского государства поблагодарил их за важный вклад — «кирпичики» — в строительство прочного здания вьетнамо-индийской солидарности.

По словам Генерального секретаря и Президента, две страны связывает глубокая традиционная дружба — ценное достояние, заложенное Президентом Хо Ши Мином и Премьер-министром Джавахарлалом Неру, которое неизменно взращивается поколениями руководителей и народов обеих стран.

«Вьетнам всегда помнит неоценимую поддержку и помощь, оказанные индийским народом в борьбе за независимость в прошлом, а также в нынешнем деле национального строительства и развития страны», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь и Президент То Лам подтвердил, что последовательная политика Вьетнама заключается в придании приоритетного значения традиционной дружбе с Индией. Двусторонние отношения в последние годы активно развиваются, особенно за десятилетие с момента установления Всеобъемлющего стратегического партнерства. Примечательно, что контакты между народами продолжают расширяться, внося позитивный вклад в укрепление взаимопонимания и взаимного доверия.

От имени Общества индийско-вьетнамской дружбы г-жа Кусум Джайн тепло приветствовала Генерального секретаря, Президента То Лама и высокопоставленную делегацию Вьетнама. Она выразила восхищение впечатляющими достижениями Вьетнама за 40 лет проведения политики «Доймой» (Обновления), а также нынешним стратегическим курсом страны, выразив уверенность в прорывном росте Вьетнама в ближайшие годы.

Она также высоко оценила решимость Коммунистической партии Вьетнама в борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, отметив, что достигнутые результаты способствовали очищению государственного аппарата и построению правительства, служащего интересам народа.

В ходе встречи члены делегации Общества поделились своими теплыми чувствами к Вьетнаму и его народу, а также выразили глубокое уважение к Президенту Хо Ши Мину — великому лидеру вьетнамской нации. Они подтвердили свою поддержку стратегическому курсу развития Вьетнама.

Представители Общества предложили активизировать культурные обмены и народный диалог. Они выразили желание сотрудничать в издании книг о Президенте Хо Ши Мине и современном Вьетнаме, а также открыть курсы вьетнамского языка в Калькутте при поддержке вьетнамских преподавателей и развивать перевод литературных произведений с вьетнамского на хинди и наоборот.

Генеральный секретарь, Президент То Лам высоко оценил роль народной дипломатии и вклад индийских общественных организаций. Он предложил Обществу продолжать укреплять связи между народами, особенно в таких сферах, как культура, образование, буддизм, инновации и межрегиональное сотрудничество.

Высший руководитель Вьетнама отметил, что формирование индийской общины во Вьетнаме и вьетнамской общины в Индии способствует дальнейшему сближению двух стран. Он подчеркнул, что в ходе данного визита лидеры обеих сторон обсудили меры по достижению прорывов в сотрудничестве, соответствующих потенциалу и ожиданиям двух народов.

В завершение встречи То Лам выразил согласие с предложениями Общества индийско-вьетнамской дружбы и выразил уверенность, что оно, совместно с Обществом вьетнамско-индийской дружбы, продолжит играть ключевую роль в укреплении связей и распространении позитивного духа дружбы между народами двух стран.



