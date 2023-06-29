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Высший законодатель провел переговоры с президентом Национального совета Швейцарии
Обе стороны продолжают укреплять сотрудничество и обмениваться делегациями по всем каналам и далее координировать свои действия на участвующих форумах, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.
Что касается двустороннего товарооборота в размере около 810 миллионов долларов США в прошлом году и швейцарских инвестиций во Вьетнаме на сумму около 2 миллиардов долларов США, два лидера заявили, что эти цифры несоизмеримы с их потенциалом. Они договорились ускорить переговорный процесс и подписание соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.
М. Кандинас заявил, что Швейцария уделяет должное внимание развитию инвестиций, торговли, технологий и знаний, поэтому надеется, что соглашение о свободной торговле может быть подписано в следующем году.
Выонг Динь Хюэ сказал, что между двумя странами еще много возможностей для сотрудничества в области науки, технологий, образования и адаптации к изменению климата.
Он предложил Швейцарии увеличить количество стипендий для Вьетнама, содействовать сотрудничеству между вьетнамскими и швейцарскими учебными заведениями, а также реализовать совместные программы обучения в области фармацевтики, точного машиностроения, туризма, финансов, банковского дела и страхования.
Что касается сотрудничества, Выонг Динь Хюэ надеется, что обе стороны будут продолжать поддерживать обмен делегациями на высоком и всех уровнях, в том числе между парламентскими комитетами и парламентариями.
По его словам, обе стороны должны продолжать сотрудничать и обмениваться опытом в области законотворчества для создания институтов, отвечающих требованиям вопросов глобального значения, таких как справедливый энергетический переход, цифровая трансформация и реагирование на изменение климата.
Верховный законодатель Вьетнама заявил, что обе стороны могут активизировать консультации и координацию, а также взаимную поддержку на совместных форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентская ассамблея франкоязычных стран (APF), в то же время способствуя сотрудничеству между парламентскими Группами дружбы.
Законодательные органы двух стран должны работать вместе, чтобы участвовать и ускорять реализацию соглашений между двумя правительствами, сказал он, добавив, что вьетнамские и швейцарские населенные пункты должны способствовать взаимодействию, включая сотрудничество между агентствами на местном уровне.
Выонг Динь Хюэ, что НС и правительство Вьетнама создадут оптимальные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Швейцарии, для ведения долгосрочного бизнеса и производственной деятельности во Вьетнаме.
М. Кандинас сказал, что Швейцария приветствует обязательства Вьетнама на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26), заявив, что обе страны имеют общую цель устойчивого развития, поэтому европейская страна готова сотрудничать для достижения этой цели.
В своей внешней политике Швейцария всегда рассматривает Вьетнам как стратегического партнера по экономическому сотрудничеству в регионе, сказал он, добавив, что это также причина, по которой высокопоставленная швейцарская делегация решила посетить Вьетнам.
Утверждая, что Вьетнам имеет динамичную и успешную экономику, которая в последние годы показала хорошие результаты в искоренении голода и сокращении уровня бедности, председатель Национального совета Швейцарии заявил, что посредством переговоров представители швейцарского бизнеса желают продолжать вливать инвестиции, тем самым способствуя сотрудничеству между двумя странами.
Далее он сказал, что Швейцария хочет увеличить инвестиции, торговое и эффективное экономическое сотрудничество, помогающее реализовать цель Вьетнама стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году. В настоящее время в стране Юго-Восточной Азии насчитывается около 100 швейцарских предприятий, которые создают около 120.000 рабочих мест.
Выразив уверенность в плодотворном развитии двусторонних отношений и многих проектах и программах Швейцарии во Вьетнаме за последние 30 лет, М. Кандинас подчеркнул, что Швейцария и впредь будет укреплять сотрудничество между двумя странами.
По словам швейцарского лидера, европейская страна сосредоточила внимание на повышении конкурентоспособности бизнеса и производительности труда. В ходе официального визита во Вьетнам швейцарская делегация посетит швейную фабрику, чтобы ознакомиться с производительностью и условиями труда местных рабочих.
С подписанием соглашения об улучшении условий труда между двумя странами М. Кандинас выразил уверенность, что швейцарские программы сотрудничества будут способствовать повышению производительности труда и улучшению условий труда работников.
Два лидера также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблему Восточного моря. Они подтвердили важность соблюдения международного права, поддержания мира и стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации; и считали, что все споры должны быть урегулированы мирными мерами на основе международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
На беседе М. Кандинас пригласил Выонг Динь Хюэ в ближайшее время посетить Швейцарию с официальным визитом, и его приглашение было с удовольствием принято.