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Высшие руководители Партии и Государства приняли участие в прямой телепрограмме в память о павших бойцах
Программа, совместно организованная Вьетнамским телевидением (VTV) и народными комитетами Ханоя, города Хошимина, а также провинций Туенкуанг и Куангчи, была посвящена памяти павших героев, отдавших жизнь за Родину, и чествованию сил, участвующих в поиске, сборе и идентификации останков павших бойцов.
Общенациональная прямая трансляция объединила четыре символических места: мемориальную стелу в память о павших героях в общине Тханьтхюи северной провинции Туенкуанг, Монумент Бакшон в Ханое, Кладбище павших бойцов на шоссе № 9 в центральной провинции Куангчи и парк Ле Тхи Риенг в городе Хошимине. Эти четыре места были не просто площадками телевизионной трансляции, а символизировали важные вехи на многолетнем пути Вьетнама по сохранению памяти и выражению признательности.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам и член Политбюро, Премьер-министр Ле Минь Хынг приняли участие в программе у Монумента Бакшон в Ханое. Член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, а также член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай присутствовали на главной площадке в парке Ле Тхи Риенг.
В программе также приняли участие действующие и бывшие руководители Партии и Государства, представители центральных и местных органов, Вьетнамские матери-героини, Герои Народных вооруженных сил, инвалиды войны, родственники павших бойцов, ветераны, участники общенациональной 500-дневной кампании по поиску и идентификации останков павших бойцов, а также тысячи жителей, собравшихся на четырех площадках.
Название программы «Путеводная звезда» было навеяно строками «Ты ушел в армию со звездой на пилотке / Навеки став путеводной звездой, освещающей наш путь» из знаменитого стихотворения «Две горы» поэта Ву Као.
Главная идея программы заключалась в том, чтобы подчеркнуть последовательные усилия Партии и Государства по проявлению заботы о тех, кто отдал жизнь за Родину. После воссоединения страны в 1975 году были найдены, собраны и захоронены на кладбищах по всей стране останки более одного миллиона павших бойцов. Однако останки примерно 175 тыс павших бойцов до сих пор не обнаружены, а почти 300 тыс могил остаются безымянными, поэтому сотни тысяч семей продолжают поиски своих близких.
В условиях постепенной утраты исторических свидетельств и ухода из жизни очевидцев по всей стране развернута «500-дневная кампания по ускорению поиска, сбора и идентификации останков павших бойцов». Она стала одновременно искренним призывом и священной миссией, призванной как можно скорее вернуть домой как можно больше павших героев.
В рамках кампании планируется найти и собрать около 7 тыс останков павших бойцов, отобрать биологические образцы примерно из 230 тыс неидентифицированных могил, провести ДНК-анализ около 18 тыс останков, создать национальную базу генетических данных родственников павших бойцов, а также завершить разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов в ключевых районах поисковых работ.
На протяжении всей программы каждый павший боец был представлен как путеводная звезда, освещающая продолжающийся путь страны по увековечению памяти тех, кто отдал жизнь за Родину. Сквозной сюжетной линией программы стал путь 500-дневной кампании.
Парк Ле Тхи иенг был выбран в качестве главной площадки, поскольку именно здесь обнаружена братская могила с останками революционных бойцов, павших во время Всеобщего наступления и восстания 1968 года. Это место символизирует неустанные усилия Вьетнама по установлению личностей тех, кто отдал жизнь за Родину.
В свою очередь Монумент Бакшон в Ханое отражает решимость Партии, Государства и всего общества выполнить священный долг страны по сохранению памяти и выражению признательности посредством реализации важнейших политических мер и общенациональных программ, включая 500-дневную кампанию.
В рамках программы также были организованы прямые включения с Кладбища павших бойцов на шоссе № 9 в провинции Куангчи - места последнего упокоения десятков тысяч павших бойцов, в том числе почти 6 тыс человек, личности которых до сих пор не установлены, и с мемориального комплекса в общине Тханьтхюи провинции Туенкуанг, расположенного недалеко от района боев Висуен, где саперные подразделения продолжают разминирование местности и поиск останков бойцов, павших в ходе ожесточенных приграничных сражений.
Программа продолжительностью более двух часов состояла из трех тематических частей: «Те, кто никогда не пал», «Миссия, идущая от сердца - 500-дневная кампания» и «Возвращая имена». Документальные кадры, эмоциональные беседы и художественные номера, включая произведения «Мелодия Родины - Красный цветок», «Священный Вьетнам» и «Незабываемая песня», воссоздали память о военных годах и выразили глубокую признательность тем, кто пожертвовал собой ради независимости и свободы.
Проникновенное чтение прощальных писем, написанных солдатами родителям и близким перед отправкой в бой, ярко передало мужество, патриотизм и несгибаемый дух павших героев Вьетнама. Одним из наиболее эмоциональных моментов программы стало вручение семье павшего бойца Хоанг Ван Зитя восстановленных документов военного времени после десятилетий ожидания.
Рассказы о героическом подвиге Ле Тхи Риенг, павшей за Родину, недавно обнаруженных в парке ее имени предметах военного времени, а также трогательных встречах семей, личности родных которых наконец удалось установить с помощью научных методов, еще ярче раскрыли основную идею программы - сохранение памяти и примирение.
В программе также чествовали мужество и самоотверженность саперных подразделений, групп по поиску и сбору останков павших бойцов, специалистов в области ДНК-экспертизы, экспертов по идентификации предметов военного времени, историков и очевидцев. Несмотря на многочисленные опасности и трудности, они неустанно продолжают свою работу.
Сочетая проникновенные художественные номера, впечатляющие документальные кадры и искренние беседы, программа «Путеводная звезда» тронула сердца миллионов зрителей по всей стране. Она не только почтила память тех, кто отдал жизнь за Родину, но и напомнила нынешним поколениям вьетнамцев о необходимости дорожить миром, хранить верность идеалам нации и жить достойно жертв, принесенных предыдущими поколениями.