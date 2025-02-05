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Высшие руководители Вьетнама и Кубы провели телефонные переговоры
Он высоко оценил достижения Вьетнама под руководством КПВ в области национального строительства и развития, считая его ярким примером для революционного движения и международного коммунизма. В то же время кубинский лидер выразил признательность Вьетнаму за солидарность с Кубой и искреннюю помощь, оказанную ей в последние годы.
То Лам искренне поблагодарил Кубу за особую привязанность к партии, государству и народу Вьетнама, демонстрирующую политическую близость, симпатию и глубокую общность между двумя народами. Он поздравил Кубу с 66-й годовщиной успешной Кубинской революции (1 января 1959 - 2025 гг.) и достижениями, которых Куба добилась в поддержании мирной и стабильной обстановки и преодолении трудностей.
Глава партии подтвердил позицию Вьетнама в поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, требующих прекращения эмбарго против Кубы.
В атмосфере товарищества и братства, в преддверии 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой (2 декабря 1960 года - 2025 год), лидеры проинформировали друг друга о положении каждой партии и каждой страны. Они подтвердили важность особой дружбы между Вьетнамом и Кубой, считая ее бесценным достоянием, которое обе стороны должны прилагать усилия для укрепления и развития.
Стороны договорились содействовать реализации совместных мероприятий по укреплению политического доверия, эффективно применять соглашения высокого уровня, достигнутые в ходе исторического визита на Кубу в сентябре 2024 года генерального секретаря партии, президента государства То Лама, а также активно организовывать торжественные памятные мероприятия и обмены между людьми в Год дружбы Вьетнама-Кубы 2025.
То Лам повторил свое приглашение и пригласил Диас-Шанель вновь посетить Вьетнам в 2025 году, а также передал теплые пожелания генералу Раулю Кастро Русу.