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Высшие руководители Вьетнама и Кубы провели телефонные переговоры

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам 4 февраля провел телефонные переговоры с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК) и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам проводит телефонные переговоры с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Фото: VNA   
От имени партии, государства, народа Кубы и генерала Рауля Кастро Рус Диас-Канель передал наилучшие пожелания партии, государству и народу Вьетнама по случаю 95-й годовщины основания КПВ (3 февраля 1930 – 2025 гг.) и лунного Нового года Змеи.

Он высоко оценил достижения Вьетнама под руководством КПВ в области национального строительства и развития, считая его ярким примером для революционного движения и международного коммунизма. В то же время кубинский лидер выразил признательность Вьетнаму за солидарность с Кубой и искреннюю помощь, оказанную ей в последние годы.

То Лам искренне поблагодарил Кубу за особую привязанность к партии, государству и народу Вьетнама, демонстрирующую политическую близость, симпатию и глубокую общность между двумя народами. Он поздравил Кубу с 66-й годовщиной успешной Кубинской революции (1 января 1959 - 2025 гг.) и достижениями, которых Куба добилась в поддержании мирной и стабильной обстановки и преодолении трудностей.

Глава партии подтвердил позицию Вьетнама в поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, требующих прекращения эмбарго против Кубы.

В атмосфере товарищества и братства, в преддверии 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой (2 декабря 1960 года - 2025 год), лидеры проинформировали друг друга о положении каждой партии и каждой страны. Они подтвердили важность особой дружбы между Вьетнамом и Кубой, считая ее бесценным достоянием, которое обе стороны должны прилагать усилия для укрепления и развития.

Стороны договорились содействовать реализации совместных мероприятий по укреплению политического доверия, эффективно применять соглашения высокого уровня, достигнутые в ходе исторического визита на Кубу в сентябре 2024 года генерального секретаря партии, президента государства То Лама, а также активно организовывать торжественные памятные мероприятия и обмены между людьми в Год дружбы Вьетнама-Кубы 2025.

То Лам повторил свое приглашение и пригласил Диас-Шанель вновь посетить Вьетнам в 2025 году, а также передал теплые пожелания генералу Раулю Кастро Русу.

ИЖВ/ВИА

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